Andrés Trapiello: “Madrid no se mira el ombligo”

Madrid le acogió desde los 17 años, y ya van 45. Su historia con la ciudad es digna de novela, porque no hay diario bueno o malo, sino un vida mal contada. La vida de Andrés Trapiello está bien contada, y quizá más importante, la ciudad que le transformó, está aún mejor contada. Su último libro es una biografía camuflada, que sirve de excusa para hablar con cariño de Madrid.

Como dice el autor, una ciudad, Madrid, a la que “la gente viene llorada de casa”. Él incluido. Andres Trapiello, que llegó a Madrid después de una disputa familiar. “En Madrid la gente se queja poco, porque en muchos casos la gente ha dejado familia para abrirse camino”. Así, la gente no te cuenta sus penas y hace su propia vida. Es un libro pero es “una carta de amor”. El autor ha comprobado que hay mucho amor a la ciudad dentro de Madrid. “Es una ciudad con un cielo único”.

El libro cuenta Madrid como una historia, la de todos. Dice que Madrid no es nada independentista, “por el hecho de estar en Madrid, ya eres madrileño, pero el problema es que Madrid no se cuida solo, y nadie se hace cargo”. Asegura que Madrid se ha cuidado poco, “del Madrid de los Austrias se habrá conservado solo el 5%”. Por eso reivindica que se cuide más. Una ciudad donde se cambian más de la cuenta los nombres de las calles, y se ponen estatuas, de las cuales no todos están de acuerdo.

Es un libro para amar Madrid y reflexionarlo, una ciudad que dice Trapiello que nunca se termina de conocer porque “las grandes ciudades nunca se acaban”.