El análisis de Herrera sobre Sánchez y su liderazgo tras evitar comparecer en el Congreso

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado la jornada de este jueves felicitando a 'Tiempo de Juego' por su Premio Ondas: "Han reconocido el trabajo excepcional que hacen. Además han sabido reinventarse en los tiempos más duros del confinamiento haciendo producto sensacional".

Herrera también ha analizado algunas de claves por las que pasa la actualidad epidemiológica en Europa: "La pandemia nos está llevando en volandas al escenario de la pasada primavera. No llegamos a aquellos niveles, ni los hospitales están desbordados. Pero o se corta de raíz este ascenso o volvemos a lo que nos tocó vivir. Este jueves hay una conferencia de presidentes europeos para intentar salvar las navidades. La idea es que se debe salir a la calle solo para ir a trabajar o por motivos justificados. Macron y Merkel se han puesto las pilas y en Francia se habla incluso de confinamiento, una palabra que parecía tabú en primavera".

Herrera analiza la situación en España

Respecto a España, el comunicador ha explicado que en España la polarización autonómica que estamos viviendo con la entrada en vigor del estado de alarma está provocando división de opiniones entre los presidentes autonómicos a la hora de decidir si cierran o no sus respectivas comunidades autónomas: "En España la situación es complicada porque cada territorio toma una decisión. Evidentemente no es lo mismo Canarias que La Rioja. Es lógico pensar que cada territorio necesita un tipo de medidas, pero son nueve las que han decidido cerrar o van a cerrar. Luego está Madrid, que después ha querido hacer una nueva petición a Sánchez. La verdad que Madrid puede negarse pero no tiene cómo salir, ya que las dos castillas están cerradas".

El papel de Sánchez en el Congreso según Herrera

Por último se ha referido al papel de Sánchez en el Congreso de los Diputados, explicando que es complicado entender su estrategia de 'oyente' en la Cámara Baja cuando se va a debatir un estado de alarma que el mismo ha solicitado: "Todo esto se produce porque en España no hay mando único. El liderazgo que ayer mostraron Macron y Merkel no lo tiene Pedro Sánchez, aunque no descarten que aparezca en algún momento. Sánchez acudirá al Congreso de oyente. Es un perfilero metido en las tablas y deja que sea Salvador Illa el que pida la prórroga sin tener que dar explicaciones en la Cámara. El juego es claro. Ahora Sánchez no quiere conseguir el estado de alarma durante seis meses, pero ha optado por ir cada 15 días al Gobierno a informar sobre el estado de alarma pero no someterse a la votación. Esta medida ha sido la propuesta por ERC, un partido que quiere acabar con España".

