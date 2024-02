"Es un amigo de cercanía íntima": Así ha celebrado 'Herrera en COPE' el Día Mundial de la Radio

"Usted, ¿por qué escucha la radio?" Con esta pregunta comenzaba Alberto Herrera el Especial del Día Mundial de la Radiocelebrado en COPE este martes, 13 de febrero de 2024.

El presentador de 'Herrera en COPE' ha querido responder a esta pregunta con cuatro rostros relevantes de ámbitos muy diversos, pero que, cada uno desde lo suyo, transmiten unos valores muy claros, al igual que hace la radio.

José Mota, Cristina Pardo, Toni Nadal y Marián Rojas-Estapé han recordado sus primeras conexiones con la radio, poniendo en valor un medio de comunicación que sintonizan, cada día, 24 millones de personas.





La radio transmite valores

"La radio te permite estar oyendo y a la vez haciendo otras cosas sin perder la atención", destaca Mota. Por su parte, Pardo guarda mucho cariño a la radio, en la que empezó a trabajar siendo aún estudiante, y asegura que "la radio es mucho más agradecida" a la hora de contar noticias.

"Todo lo que sea divulgar, a través de la radio, por ejemplo, es una manera de transmitir ideas que ayudan a que la gente piense en un mundo tan estimulado", pone en valor Rojas, mientras que para Nadal, "todo en la vida transmite valores si lo haces bien. Hay muchos deportistas que no transmiten ningún valor, todo depende de cómo hagas las cosas

Por qué se sigue escuchando la radio

Una de las grandes preguntas en pleno siglo XXI es por qué la gente sigue enganchándose a la radio. La realidad es que "hace muchísima compañía" y, en muchos casos, "transmite más que la televisión", como asegura la periodista.

"Estamos en un mundo donde la gran pandemia es la soledad. La voz en el cerebro tiene un impacto muy importante, la gente integra tu voz en su cerebro, es una compañía y ya no te sientes solo", destaca la psicóloga.





La radio es un medio "menos contaminado que la televisión, donde el silencio tiene un valor", como recuerda el humorista. Y es que "es una gran compañía para un deportista y para cualquier persona. Hoy en día, es muy difícil que un joven se dedique a hacer solo una cosa. La radio te permite hacer varias cosas y eso es un valor añadido", apunta el entrenador.

El primer contacto con la radio de Toni Nadal, Cristina Pardo o Marian Rojas

En este punto, Alberto Herrera ha querido recordar el vínculo de cada uno de estos cuatro famosos con la radio y cuál fue el primer momento en el que se cruzaron con este medio, donde la voz es la protagonista.

José Mota llegaba a la televisión en 1989 y en su primera aparición hacía un homenaje a la radio. "Fue nuestra presentación a nivel nacional. Llegar a Madrid y estar haciendo un programa con José Antonio Plaza. Trabajar con Luis del Olmo fue maravilloso, también estuvimos con Sardá en RNE. La radio la comparo cuando lees un libro o viajas en tren, son amigos de cercanía íntima. Esa comunión que se establece con la radio es diferente".





En casa de Cristina Pardo se ha escuchado siempre la radio. "Se escuchaba García con el fútbol y a mi, que nunca me había gustado el fútbol, empezó a interesarme. Me dio una entrevista, le pedí prácticas. En principio, me dijeron que era muy joven, tenía 19 años, pero me cogieron gracias a García, aunque nunca trabajé con él", ha recordado la presentadora.

Toni Nadal ha recordado la presión que ha tenido siempre su sobrino, pero asegurando que la radio nunca le supuso un añadido: "Lo que tiene influencia en un deportista es la presión que vas teniendo según escalas en el mundo del deporte. Nosotros siempre tuvimos suficiente presión con la que yo le metí a mi sobrino. A veces es más natural dar una entrevista en la radio, en la tele vas con más cuidado".

El primer vínculo de Marian Rojas con la radio está estrechamente relacionado con su padre, que ha colaborado en distintos programas. "Hablando de la historia de la radio, yo le debo gran parte de donde estoy ahora profesionalmente a la radio y a esta casa", comenzaba diciendo.

Echaba la vista atrás hasta el 2 de noviembre de 2018, cuando acababa de sacar su libro 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', pero su situación personal le impedía hacer promoción. "La única entrevista me la hizo Cristina López Schlichting creo que por hacerle un favor a mi padre. Me perdí la comida de mi cumpleaños por venir a la entrevista. Tres semanas más tarde se viralizó, y de repente, la gente quiso empezar a hablar de estas cosas".

El primer recuerdo de radio

Para Pardo, su primer recuerdo de radio es 'Tiempo de Juego' y es que asegura que "García porque me cambió la vida y Paco porque me divierte". Marian coincide en el programa y es que lo ha escuchado en su casa "toda la vida.

Para Mota, es 'Polvo de Estrellas', que aseguraba que le "acompañaba siempre"; mientras que Toni Nadal recuerda 'La tarántula', de Antonio Herrero, un espacio que "en aquel momento, compaginaba tres visiones de la política y la sociedad", algo que hoy en día es "imposible".