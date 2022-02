Álvaro Nieto, en 'Herrera en COPE': “El Gobierno conocía perfectamente la llegada de Delcy Rodríguez a España”

Hace poco más de un año estallaba la noticia. Era el jueves 23 de enero de 2020 y el diario digital Vozpópuli publicaba que el Ministro de Trasportes y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos se había reunido con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Era una reunión que no tenía que producirse y que fue muy difícil de confirmar. Pero al final, el periodista Álvaro Nieto lo consiguió y ese fue el germen de su nuevo libro 'Conexión Caracas-Moncloa', un escrito en el que describe las relaciones entre el chavismo y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Como ha explicado el ahora director de The Objective, se ha hablado mucho de Sánchez para criticar su labor pero él cree que es “indudable que en estos tres años los dos grandes escándalos fueron este -referido a la reunión entre Ábalos y Rodríguez- y el caso del rescate de la línea Plus Ultra cuando no hay motivos que justifiquen esa concesión”.

Sobre la reunión entre Ábalos y Rodríguez, Nieto lo tiene claro. El presidente del Gobierno sabía de ese encuentro. Uno que no tenía la aprobación de Europa, que había prohibido que Delcy Rodríguez aterrizase en su territorio. Sin embargo, ella aterrizó en España. “El presidente del Gobierno fue el que encargó a su hombre de confianza que se reuniese con él. El Gobierno conocía perfectamente esa llegada, ese vuelo, esa visita. Se trataba de un tema especialmente sensible”, ha explicado.

El motivo de esa reunión, según el periodista, podría ser por un desvío de fondos. Pero no ha podido averiguar dónde fue a parar el equipaje. “No se ha conseguido determinar es dónde fueron a parar las maletas, que contenían y donde están. El vuelo continúo su trayecto hasta Turquía pero las maletas se quedaron en España. No estoy en condiciones de asegurar lo que había en ellas pero creo que era dinero”, ha detallado. Esta es tan solo una de las historias que el director de The Objective desvela en 'Conexión Caracas-Moncloa', el libro que explica la relación entre el chavismo y el Gobierno de Sánchez.