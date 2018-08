Álvaro Martínez en 'ABC': "A Sánchez le van a faltar Francos"

Maniobras de distracción al margen, lo cierto es que este gobierno de Pedro Sánchez prepara un “hachazo” fiscal de envergadura, a medias con su socio y muleta más fiable para gobernar que es Podemos. Este jueves todos los diarios analizan el comienzo de una negociación entre socialistas y podemitas que a buen seguro acabará en acuerdo, sobre cuanto gravar a las rentas más altas en el IRPF. A los dos les interesa seguir en el Gobierno y no tener que convocar elecciones anticipadas. El diario El País señala: Hacienda abre la puerta a subir el IRPF a las rentas muy altas. El Gobierno acepta negociar con Podemos elevar los tipos, pero quiere limitarlos a sueldos de 150.000 euros. En la negociación, detalla 'ABC', podemos acerca posturas y eleva de 60 a 120 mil euros su petición de incremento del impuesto. El presidente se resiste a la exigencia podemital y seguramente, avanza algún periódico en el término medio esté el acuerdo. En 'La Razón' nos dan las cifras para saber a quién va a afectar todo esto. De los que hacen la Renta, ¿cuántos españoles ganaron más de 150.000 euros el año pasado?. 91.408; y ¿cuánta gente gana más de sesenta mil euros o eso declara en el impuesto de la Renta?. Poco más de 736 mil personas, el 3,7% de los contribuyentes. El economista Juan Ramón Rallo escribe en este diario que el PSOE de Pedro Sánchez es rehén del populismo de Podemos y al margen de cómo quede la renta, Rallo denuncia que el gobierno ya ha claudicado a la exigencia de Podemos de eliminar el copago farmacéutico. Un grave error, en su opinión, porque es lo que ha logrado controlar el crecimiento del gasto farmacéutico en los últimos cinco años. Todo esto se va a discutir en los próximos meses.

El Gobierno, señala ‘El País’, confía en tener los presupuestos presentados en noviembre y aprobados en febrero, antes de las elecciones municipales y autonómicas pero de momento todo son deseos. John Müller en su artículo de ‘El Mundo’ indaga en la pata económica de este Gobierno para concluir que la opinión de empresarios, sindicatos políticos y hasta compañeros de gabinete es que la ministra de Economía, Nadia Calviño no manda casi nada y eso que fue un fichaje de Bruselas donde tiene una reputación excelente. Escribe Müller que esta mujer “lleva la marca de los funcionarios bruselenses que disfrutan de su anonimato”. Rehúye a la prensa, al que no está acostumbrada y, eso, en un gobierno que vive de los gestos mediáticos, la convierte en una oveja negra. En fin que la cuestión de cuántos impuestos va a subir o se van a crear. Especialmente acertado me parece Álvaro Martínez en 'ABC' que ante esta próxima subida de impuestos, titula su columna. “A Sánchez le van a faltar Francos”. Escribe Álvaro Martínez que “Sánchez se ha propuesto sacar adelante los presupuestos del año que viene para presentarse en la campaña electoral con algo más que con Franco fuera del Valle de los Caídos y la foto de un Gobierno tan bonito tan bonito que hasta tiene un astronaut”.

La guerra de los lazos en Cataluña se recrudece... ¿qué aportan los periódicos hoy sobre esto?

Aportan, por ejemplo, la imagen de Inés Arrimadas y Albert Rivera, retirando lazos amarillos en Alella con la que abren hoy varios periódicos. Por ejemplo el diario ‘El País’ que titula "Rivera y Arrimadas se lanzan a una campaña en la calle en contra de los lazos amarillos". 'El Mundo' editorializa sobre ese crecimiento de la rebelión cívica contra la imposición del lazo amarillo, dice que los catalanes constitucionalistas están reaccionando retirando esos lazos y que esa es una acción no sólo legal sino democráticamente imprescindible. Eso a pesar paradojas como que la concentración de ayer que era para condenar una agresión acabara con otra agresión a un cámara de Telemadrid. 'El Periódico' de Cataluña es gráfico: "Alerta amarilla" es su titular de portada y pide en un editorial poner fin a esta espiral.

Ayer, por ejemplo, dice ‘El Periódico’ fue una jornada al filo de la navaja en Cataluña. Y es que se dieron todos los ingredientes necesarios para que las calles estallen. Pide un pacto entre políticos para no calentar más el ambiente y propone un pacto. Neutralidad en los espacios públicos institucionales, sin lazos y libre expresión a los ciudadanos que lo hagan espontáneamente siempre que no perturben el uso del espacio público . Saquemos los lazos de los balcones oficiales y dejémoslos en los puentes. 'La Razón' cuenta que ante este clima Sánchez y Torra han decidido aplazar sin fecha la reunión que tenían previsto celebrar el mes que viene. Hoy revela 'ABC', este asunto que lleva a su portada que el conseller de interior ordenó a los mossos que no retiraran la pancarta que se instaló en la plaza Cataluña en contra del Rey el día 17 de este mes, en los actos del primer aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. A pesar de esa orden política, cuenta 'ABC' que la Policía autonómica ha plantado cara y ha presentado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por la comisión de un posible delito de odio contra las personas que colocaron esa pancarta en lo alto de un edificio de la plaza Cataluña.

Lo de Venezuela, cada día aparece más destacado en los periódicos porque es ya un conflicto regional. 'La Razón' se hace eco de como Brasil ha desplegado al Ejército en la frontera venezolana. La ONU avisa de que Nicaragua será pronto otra Venezuela, dice este diario. 'Venezuela se instala en un corralito dice 'El País'. ABC' dice que Maduro bloque las cuentas a venezolanos que huyen al extranjero. Y una historia indignante para terminar. 'El País' le dedica amplio espacio a contar la operación que ha permitido detener a cinco personas en Mallorca por una estafa inmobiliaria. Vendían casas sobre plano que no llegaron a hacerse. Hay doscientos afectados que han perdido dinero que había adelantado y que se han quedado sin su futura casa.