Alta Funcionaria de la Comisión Europea: "El Brexit tiene la culpa del desabastecimiento del Reino Unido"

La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta para facilitar la implementación del protocolo Brexit que tiene ahora que negociar con el gobierno británico, especialmente en lo que se refiere al futuro papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la solución de disputas entre ambos.



El Ejecutivo comunitario apuesta por concentrar los esfuerzos en resolver los problemas de la población norirlandesa, pero no está dispuesto a renegociar el protocolo ni a retirar la corte comunitaria de ese documento.

¿Por qué ahora Londres quiere volver a negociar? "En el acuerdo de retirada del Reino Unido duraron tanto tiempo por tres cuestiones: qué hacer con los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los ciudadanos británicos en Europa y se llegó a un acuerdo; qué hacer con la factura, lo que tenía que pagar el Reino Unido de todo lo que debía a la Unión y se llegó a un acuerdo y la cuestión irlandesa. La solución se recogió en el protocolo irlandés y la solución prevé que, como no se quería por razones políticas evidentes y por los acuerdos de Viernes Santo no se quería crear una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, se dejó a Irlanda del Norte en el mercado interior (una parte muy importante de lo que es la Unión Europea hoy) y se dijo que los controles se harían entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se desplazaron al mar. Irlanda del Norte está en el mercado interior y también forma parte del mercado interior del Reino Unido” explica Clara Martínez Alberola, alta funcionaria de la Comisión Europea (fue Jefa adjunta del Grupo de Trabajo para las relaciones con Reino Unido y estuvo al frente del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea).

“Es sorprendente que después de tres años de negociaciones con el Gobierno de la señora May, que tuvo que dimitir, negociamos con el señor Johnson, que fue a elecciones y las ganó gracias a estos acuerdos porque el protocolo se ha comenzado a aplicar a partir del 1 de enero de este año, pero desde el primer momento decidieron que ellos no querían hacer esos controles y si no se hacen esos controles para el mercado interior y para Europa es como tener una agujero en el mercado interior y no tener controles, ¿por qué lo hacen? Consideran que son cuestiones de soberanía, imponen siempre la ideología del Reino Unido independiente, global, soberano, un poco la misma ideología que están utilizando ahora” explica la alta funcionaria de la Comisión Europea.

"Quieren cambiar todas las reglas y eso es imposible"



¿Qué supone para Europa renunciar a que Irlanda del Norte forme parte del mercado interior? “Sobre todo para Irlanda, e Irlanda es Europa es un problema político muy importante y hay que encontrar una solución. La aplicación del protocolo conllevaba problemas importantes, por ejemplo, si eres un ciudadano de Irlanda del Norte y vives en Belfast y vas al supermercado y no encuentras productos británicos porque la industria británica ha dejado de vendértelos porque es muy complicado (hay muchos certificados), consideramos que hay que encontrar una solución, si no se ponen medicamentos británicos en el mercado norirlandés porque es demasiado caro y costoso hay que encontrar una solución. La Comisión lo que ha hecho esta semana es facilitar el protocolo para Irlanda del Norte, entendiendo que para los ciudadanos y las empresas de Irlanda del Norte hay que dar flexibilidad para determinadas cuestiones. ¿Esto será suficiente para los británicos? Habrá que verlo en los próximos meses. Ellos quieren cambiar todas las reglas del protocolo y eso es imposible. Entre esas reglas está el papel del Tribunal Europeo de Justicia que para ellos es un tema muy delicado políticamente” aclara en “Herrera en COPE”, Clara Martínez Alberola porque no hay que olvidar que la corte europea actúa como intérprete supremo de las normativas que rigen ese mercado único.

¿Por qué quiere renegociar Johnson, en este momento? Ellos creen que han hecho lo que tenían que hace, dicen que el Reino Unido ha conseguido su independencia, la pesadilla de pertenecer a la UE ha terminado dicen, ellos consideran que los problemas que están teniendo hoy en día que es un precio que tienen que pagar para que dentro de dos, tres años serán felices y contentos y podrán hacer lo que les de la gana y serán muy importantes en el mundo y tendrán acuerdos con quienes ellos quieran. Hay que ver si al final el ciudadano británico está convencido de que el precio a pagar es el que les han prometido".

El desabastecimiento es culpa del Brexit



¿La falta de productos, el desabastecimiento que están sufriendo está ligado al Brexit? “Está ligado al Brexit, dicen que la pandemia es la causa principal, pero nadie se atreve a decir que el Brexit no tenga relación. El hecho de que no haya transportistas que les lleven el carburante a las gasolineras no cabe duda de que viene porque se ha terminado el de ir a trabajar al Reino Unido como cuando estaban en la Unión Europea, ahora necesitan un visado y lo tienen que autorizar. Ahora hay un problema evidente de falta de personas que hagan ciertos trabajos que se hacían antes por ciudadanos de la Unión Europea. Han decidido, unilateralmente, no imponer control a nuestros productos que entran en sus fronteras un año más porque no tienen capacidad por el momento para hacerlo en los puertos ni en las fronteras del Reino Unido y son muchos los productos que llegan de la Unión Europea” asegura Clara Martínez Alberola, alta funcionaria de la Comisión Europea

La "crisis" con Polonia es muy seria

En cuanto a la cuestión polaca, “es una crisis muy seria, un problema muy grande, es poner en cuestión un principio de la primacidad del derecho europeo que es la base de la construcción europea. Que un tribunal nacional como es el polaco diga que la constitución polaca prima sobre el derecho europeo es algo incompatible con la constitución europea. Polonia es un país, sobre todos los ciudadanos, que quieren quedarse en la UE, son de lo más proeuropeos, pero hay que encontrar una solución”.