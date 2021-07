Martínez-Almeida, al PSOE, en COPE: "Les recomiendo que se queden en la España constitucional"

Este viernes ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', en calidad de portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha valorado las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "no puede dejar de sorprendernos la falta total de empatía de Pedro Sánchez con la realidad de España, frente a la que hace un ejercicio de impudicia y triunfalismo en el que hace ver a los españoles que menos mal que él esta al mando".

Y es que el acto de ese jueves en el que el presidente valoraba su gestión durante los últimos meses ha merecido las críticas de Almeida: "Y que lo haga bajo el lema cumpliendo... si tenemos una seguridad los españoles es que Pedro Sánchez siempre va a cumplir no cumpliendo", tras lo que no ha dejado de comentar cómo se felicitaba Sánchez por el ritmo de vacunación: "Que se ponga la medalla de oro a la vacunación, hombre, uno no se hace trampas al solitario", ha destacado el alcalde en una charla que ha dado mucho de sí.

¿Por qué va el PP a la Conferencia de Presidentes?

Almeida también ha aprovechado para explicar por qué su partido acude a la Conferencia de Presidentes después de mostrarse tan crítica con la misma: "Somos un partido de estado, lo que implica asumir cargas y servidumbres como que nosotros estamos en los foros. Entendemos que es un instrumento al que además está invitado su majestad el Rey", ha apuntado. Además, al alcalde madrileño ha apuntado a que en la reunión "tenemos la oportunidad de decirle desde las comunidades autónomas lo que sucede en España a Sánchez. Otra cosa es que Sánchez tome nota".

El reparto de fondos y el riesgo de oponerse a Sánchez

Carlos Herrera le ha querido preguntar a Martínez-Almeida por si existe una posibilidad real de que las comunidades autónomas que se opongan al método de reparto establecido por Sánchez se queden sin fondos: "Esa posibilidad es cierta y está ahí. El Gobierno lo ha dicho y dadas las formas con las que se manejan en la política, no es una posibilidad que se pueda desechar, que la comunidad que se oponga se quede sin fondos covid.".

Almeida tampoco ha desechado la oportunidad de hablar del dinero que debe venir de Europa: "Con los fondos europeos todas las administraciones tenemos un problema salvo el gobierno de España. No sabemos absolutamente nada".

La España multinivel, explicada

El portavoz nacional de los 'populares' ha asegurado que "el PSOE no tiene más proyecto para España que Pedro Sánchez. Les recomendaría que se quedaran en la estación de la España constitucional. A todos nos iría mejor".

Almeida también ha destacado que "hay unos que incumplen y son castigados y otros que cumplen y pasan al siguiente nivel. Quien no me apoya tiene que ser castigado", y ha recordado que "el PSOE ha pasado por tantas Españas que lo que le pido es que se queden en la España constitucional".

El PP y la Kitchen

Respecto a las últimas noticias sobre el caso 'Kitchen', Almeida ha insistido en que "sean los tribunales los que decidan que es lo que realmente sucedió y cuando tengamos la sentencia podremos emitir una opinión. Desde mi formación jurídica el máximo respeto. Todo ruido que haya en torno a procesos judiciales no beneficia al poder Judicial".

La relación PP-Vox y el futuro de Andalucía

Carlos Herrera también ha querido abordar uno de los episodios que ha vuelto a salpicar las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Almeida ha sido tajante al declarar que "no caben las declaraciones de persona non grata, no creo que deba formar parte del juego político. Dos no pelean si uno no quiere, no queremos pelear con Vox porque tenemos claro cuál es nuestro adversario político. No nos vamos a distraer y yo no puedo hablar con Vox. Al margen de las discrepancias que puede haber, no tiene que implicar que vayamos a entrar en una pelea que nos distancie de lo principal. Las encuestas ya nos colocan por delante de Sánchez".

Del mismo modo, ha insistido en que "la voluntad de Juanma Moreno es en tiempos de turbulencias garantizar la estabilidad. Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en creación de empleo, tomen nota".

Los (auto)-avales del procés

Almeida se ha referido en COPE al proceso de búsqueda de los avales para los condenados por el procés, sobre el que ha mostrado su "respeto total y absoluto a los abogados del Estado, muy superior al que tiene el gobierno a ellos. Creo que habiendo estudiado el caso, parece difícil concluir que aquello se ajusta a la legalidad. Es un autoaval y eso parece que no se ajusta a legalidad. Esperemos que dice el informe de mis compañeros del Tribunal de Cuentas. Si concluyera que es ilegal, espero que el gobierno no lo califique como piedra en el camino".