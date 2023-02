Un equipo de balonmano de Elche ficha a la bebé de una jugadora: "Lo vi como un problema para mi hija"

Alexandra Do Nascimento es una de las mejores jugadoras de balonmano en su puesto, extremo derecha, de los últimos tiempos. Internacional con su selección, tiene un currículum deportivo impresionante: ha disputado los últimos cinco Juegos Olímpicos, fue subcampeona del mundo con Brasil y en 2012 elegida como mejor jugadora del mundo de balonmano.

Su carrera deportiva siempre ha sido muy importante para ella y, como otras muchas deportistas de élite, retrasó la maternidad todo lo posible, hasta que llegó un momento en el que ya no pudo esperar más. Ni para ella ni para su marido, Patricio Martínez -también jugador internacional de balonmano (chileno nacionalizado español)-, tener una bebé era una prioridad. Hasta que Alexandra cumplió 40 años y empezó a pensar que había llegado el momento.

El primer intento no salió bien, pero cuando se quedó embarazada de nuevo, supo que ese bebé era lo más importante. Así que, en principio, se instaló en San Juan (Alicante), para tratar de ser mamá alejada del balonmano, hasta que un buen día llamó a su puerta el AtticGo Club Balonmano Elche. Juanjo Ávila, presidente de este club, sexto en la Liga Guerreras Iberdrola y cuarto en el Campeonato Europeo femenino, se puso en contacto con Alexandra para ver si quería jugar con ellos. Estaba buscando sustituta para su extrema derecha y sabía que Alexandra había dejado su equipo y se había trasladado de Francia a Alicante.

En el momento de esa llamada, Alexandra ya estaba embarazada y le interesó la oferta, pero puso como prioridad poder compatibilizar su faceta de madre con el de jugadora profesional. Y, ¿qué pasó? Que el club estuvo tan de acuerdo con ella que encontraron una solución sorprendente: fichar a Lía, a su hija, un hermoso bebé de cinco meses recién cumplidos. Así pues, Lía no se pierde ni un entrenamiento y ningún partido de su madre. Y, aunque todavía no anda, se ha convertido en el fichaje más joven del AtticGo Club Balonmano Elche.

Con esta acción, Alexandra Do Nascimento ha abierto una puerta, junto a su actual club, para que otras muchas deportistas profesionales no tengan que pensarse tanto lo de ser madre. La jugadora ha querido compartir su experiencia en 'Herrera en COPE'. "Yo que estaba muy insegura, porque conozco el mundo del deporte pero no el de ser madre, entonces no sabía lo que significaba al final. Hablando sobre el tema de los entrenamientos, partidos, viajes, lo vi como un problema para mi hija", contaba, "ellos solo me proponían soluciones, entonces al final fue muy fácil, muy sencillo seguir en primera división. Pero cómo plantearon todo y la idea, fueron muy flexibles", hacía referencia al club.





"Cuando estaba embarazada yo no estaba segura de seguir jugando, entonces con siete y ocho meses yo la única cosa que hacía era caminar 30 o 40 minutos. Y cuando volví, que yo acepté seguir jugando, cuando tuve a Lía, ya empecé con los trabajos de estiramiento y todo del posparto. El cuerpo necesita su tiempo y tenía que estar con la cabeza positiva, y me di cuenta que no era tan sencillo porque yo tenía que volver con la parte física, cuidar de mi hija, ir a los entrenamientos... entonces fueron muchas cosas nuevas y muy rápidas", argumentaba, agregando que todo el mundo le ha ayudado y ha sumado en esta gran experiencia.