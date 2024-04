Alejandro Fernández: "Si Illa tiene que elegir, preferirá pactar con los separatistas antes que con el PP"

El presidente del PP en Cataluña y candidato a la Generalidad en las próximas elecciones, Alejandro Fernández, ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha hecho una radiografía política de Cataluña. Ha reprochado que la esencia del PSC y que su "única obsesión", a día de hoy, "es el poder y por eso se van travistiendo políticamente". Por ello, ha lamentado que "no se puede incluir hoy al PSC en el actual bloque del constitucionalismo".

El candidato popular ha explicado a Carlos Herrera que desde su formación quieren "pasar página del proceso". Una premisa que también repite Illa, ha apuntado, pero "está siendo cómplice de los impulsores del proceso". Eso, a su juicio, "complica el escenario porque da la sensación de que si Illa tiene que elegir, preferirá mil veces pactar con los separatistas que con el PP". No obstante, Fernández ha dejado claro que "quien quiera hablar con nosotros, tendrá que romper cualquier alianza con los separatistas".

También ha aprovechado para reconocer que Ciudadanos, en su momento, "fue un ejemplo de autodefensa del constitucionalismo catalán", aunque posteriormente "empezaron a cometer errores de manera incomprensible y decepcionaron a muchísima gente".

Fernández ha agregado que cuando se hace política en Cataluña, "lo primero que tienes que trasladar es el respeto a quienes han dirigido Ciudadanos y siguen cometiendo errores, y creo que hubiéramos sumado mucho más juntos que por separado", ha reprochado, con respecto a la decisión de la formación naranja de no concurrir junto al PP en los próximos comicios.

Acabar con el separatismo en Cataluña, una posibilidad que puede darse "numéricamente"

El candidato popular en Cataluña ha confesado que "cuando te dedicas a la política con las siglas de mi partido, tienes que hacer todo el esfuerzo por adoptar dos aptitudes", ha explicado, y es que se trata de "ser lo más valiente que puedas y no tener miedo, si no en este entorno político ni saldrías de casa". También ha agregado que es necesario "dejar en la almohada la vanidad".

Fernández ha subrayado que tomó esta decisión, "fruto de una reflexión profunda y esa reflexión me remitía a la sensación de abandono que mucha gente nos trasladó cuando los líderes del constitucionalismo catalán, a las primeras de cambio decidieron irse de Cataluña". Algo que él decidió no hizo pese a tener "alternativas más cómodas".

"No me voy a entretener ni medio minuto si en pensar si a una persona le gusto más o menos. Tenemos una oportunidad de acabar con el proceso y eso es que el separatismo no gobierne en Cataluña", ha explicado el candidato popular. Una posibilidad que hoy puede darse "numéricamente".

Sobre los próximos pasos que pueda dar el expresidente catalán, Carles Puigdemont, Fernández ha hablado de incógnitas. "Introducirse en la mente de Puigdemont es un ejercicio que me supera y soy incapaz. No sé qué es lo que puede llegar a hacer ese hombre en el caso de venir. Lo más disparatado que se pueda imaginar, será lo que hará Carles Puigdemont", ha aseverado. "Me gustaría que asumiera su responsabilidad ante la Justicia", ha agregado. Una situación que él considera "el escenario político ideal".