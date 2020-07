Alcalde de Totana: "A una parte de la sociedad se le ha olvidado que el virus estaba ahí"

El municipio de Totana ha vuelto a la fase 1de la desescalada tras el importante número de casos positivos por coronavirus que se han registrado en las últimas horas derivados de la asistencia a locales de ocio nocturno, con un total de 55 contagiados. Casos que como ha dicho en "Herrera en COPE" el alcalde de la localidad murciana, Juan José Cánovas, "puede aumentar considerablemente cuando se conozcan este viernes los resultados de los test PCR" que se han realizado a los vecinos y que se siguen realizando en el Centro de Salud Totana Sur y que se podrían elevar a más de 300 positivos.

El volver a la fase 1 significa que está prohibida la entrada y salida del municipio de Totana, de unos 30.000 habitantes, que se han cerrado sus centros de día y están restringidas las visitas a las residencias, al tiempo que se han cerrado los centros de salud, excepto para la atención relacionada con la pandemia, como la realización de los test.

Restricciones que tienen como finalidad que los ciudadanos no salgan de sus casas salvo para hacer gestiones imprescindibles como la compra o ir a trabajar, que no se organicen reuniones con familiares y amigos y se eviten aglomeraciones y estancias en lugares cerrados, pues es la principal vía de propagación del virus. Para ello están restringidos los aforos de los establecimientos al 50 por ciento (frente al 75 por ciento actual) y solo se permitirá la apertura de las terrazas de bares y restaurantes, no las zonas interiores, entre otras medidas.

El brote activo más importante de la comunidad autónoma de Murcia, con esos hasta ahora 55 casos confirmados, todos relacionados con un local de ocio nocturno que se encuentra cerrado desde el pasado viernes. "Se localiza en un bar de copas, pero tiene relación con zonas de ocio de Murcia porque hubo Djs que recorren zonas de copas de varios municipios. El bar está clausurado desde el viernes, menos mal, no estuvo funcionando el fin de semana, es un bar que genera muchas molestias a muchos vecinos, pero ha sucedido en este bar como podía haber sucedido en otro local de ocio, en una celebración familiar o en un tanatorio, no creo que los culpables sean los que gestionan el bar" admite el alcalde de Totana, Juan José Cánovas en COPE.

Se da la circunstancia que Totana fue el único municipio de la comunidad autónoma de Murcia que retrasó su paso a la fase 2 de la desescalada por otro brote, de mucha menor envergadura, generado entre trabajadores del campo, "tenemos colectivos muy sensibles como temporeros que viven en Totana y trabajan en la comarca, son colectivos muy sensibles y vulnerables que tienen incluso problemas de vivienda, que han aguantado durante la cuarentena, aquello se controló bastante bien, en este caso hablamos de 55 casos confirmados es algo mucho más serio" afirma el alcalde totanés.

Juan José Cánovas justifica la vuelta a la fase 1 porque "no puede ser de otra forma, la salud de nuestros vecinos y vecinas está por encima de todo lo demás y el alcalde acepta y colabora con el Gobierno regional para controlar esta situación que pasa de brote a ser una transmisión y eso puede ser muy perjudicial" porque podría afectar a más de 300 personas.

Sobre las protestas protagonizadas por los hosteleros de la localidad que ven peligrar sus comercios, el alcalde de Totana ha mostrado en "Herrera en COPE" todo su apoyo al sector, "estoy con mi pueblo y con las personas que van a ver mermada la situación después de un tiempo complicadísimo y más siendo el sector de la hostelería, el que más ha sufrido, un hachazo como este tiene una salida complicada. Tienen todo mi apoyo".

Por último, Juan José Cánovas lamenta que en la lucha contra el coronavirus, "parece que a una parte de la sociedad se le ha olvidado que el virus estaba ahí, que el peligro estaba ahí".