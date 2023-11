Entre otros asuntos de actualidad, el programa 'Horizonte' de este jueves ha analizado la crisis migratoria que sufren muchos países europeos debido a la llegada de numerosos migrantes. El espacio de Iker Jiménez ha querido poner el foco en el drama y la realidad que supone para muchas personas dejar todo atrás y lanzarse al mar para conseguir un futuro mejor, llegando a poner en riesgo sus vidas.

Esta situación cada vez más insostenible incide bastante en las costas españolas, tanto en el sur de la península como en las islas Canarias. Aquí, concretamente en la isla de El Hierro, Alberto Herrera fue testigo presencial hace unos días de la llegada de un nuevo cayuco con 229 migrantes. El comunicador ha contado a Iker Jiménez la experiencia que vivió junto al equipo de Herrera en COPE cuando grababan la programación especial que ofreció la cadena, “El drama de llegar a Europa”.

23 oct 2023

Iker Jiménez ha alabado el trabajo “excepcional” de COPE en su cobertura especial. “Pretendíamos explicar las rutas migratorias y, sobre todo, ponerle cara y nombre a esas personas que se juegan la vida”, explicaba Alberto Herrera en Horizonte. “Yo cuando estuve allí y vi la patera con dos alturas se me cayó el mundo al suelo”, recuerda. Herrera ha desgranado cómo se produce el desembarco de estas embarcaciones y cómo trabajan Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

El comunicador considera que drama es la palabra que mejor define esta crisis migratoria que bate records, porque es “un drama en el origen, en el trayecto y en el destino”. Alberto Herrera ha destacado el alto número de llegadas, sin precedentes, de cayucos y pateras en este pasado mes de octubre a las costas canarias.





“La ruta atlántica ahora mismo es la más peligrosa”, incide Herrera, que comenta que se estima que el 60% de la gente que sale de su país, nunca llega a las islas. Debido a las condiciones normalmente adversas en estas aguas del Atlántico, “los cayucos van sin rumbo fijo”, indica.

“Me contaron que los pescadores de Senegal son los que se encargan de manejar los barcos. De hecho, Boido, uno de los migrantes que pude entrevistar, me contó que justo cuando llegó le quedaban unas cuantas galletas en su mochila, las repartió entre los compañeros del cayuco, la Guardia Civil vio lo que estaba haciendo y le detuvieron. Estuvo tres años en la cárcel, salió apenas hace dos meses, y el me decía que como le vieron repartiendo, supusieron que era parte de las mafias, pero a mí me han contado que las mafias no se arriesgan a viajar”, explica el comunicador a Iker Jiménez.

Ha señalado, en este sentido, que circulan bastante bulos de imágenes de costas atestadas de cayucos que se dicen que son para llevar migrantes, cuando en realidad son embarcaciones de pescadores de Senegal. Precisamente la pesca y sus restricciones, tal y como cuenta Alberto Herrera, está siendo uno de los problemas que está provocando que cantidad de jóvenes salgan del país. “La llegada masiva de migrantes a El Hierro y Tenerife tiene una respuesta sencilla, y está en Senegal. Desde junio el presidente de la oposición está encarcelado por denunciar la corrupción sistemática de la presidencia del país”.