Alberto Herrera felicita a su padre: "Seis Ondas me parecen pocos para los que te mereces"

Carlos Herrera ha sido galardonado este miércoles con un premio Ondas por su labor profesional. El jurado de los galardones que otorga Radio Barcelona (Cadena SER) ha decidido premiar al comunicador de COPE por "el impulso que ha dado a las mañanas de COPE y por su contribución decisiva a la identidad de la cadena". Es el sexto premio Ondas en su palmarés.

El equipo del programa "Herrera en COPE" está pletórico tras conocer el anuncio. Uno de sus integrantes es Alberto Herrera, hijo del comunicador, que todos los jueves a eso de las 11 de la mañana nos descubre joyas musicales en su sección "Yo te lo explico, papá". Alberto no ha desaprovechado la oportunidad para felicitar a su padre y reclamar algún otro Ondas más para él. "Me toca felicitar hoy al líder. Otro Ondas más. Sexto ya, si no me fallan las cuentas. Como hijo, como oyente y como colaborador, me parecen pocos para lo que te mereces. Te quiero mucho", ha dicho ante los micrófonos de COPE.es

Después, ha hecho uso de una frase de su abuela para agradecer dicha distinción. "Los premios, como decía mi difunta abuela, es mejor que te los den a que no te los den. Así que con esa lógica aplastante, sólo me remito a quienes nos escuchan y nos premian para darles las gracias", ha añadido.

El jurado de los Premios Ondas también ha concedido al podcast "Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo" de RockFM el premio al mejor podcast de la radio "por su profundidad y ambición en la contextualización de un hito de la cultura como fue el festival de Woodstock".