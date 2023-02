Alberto Herrera confiesa el motivo por el que su padre tuvo que pararle los pies: "La primera y la última"

Los insultos son parte del lenguaje de muchas personas. En ocasiones, son más o menos duros, más o menos apropiados, ingeniosos, de mayor o menor gusto, y por su puesto, más o menos hirientes. En 'Herrera en Cope' hablamos de insultos y de vaciles. De ello, depende, entre otros factores, el tono.

"El país del mundo donde mejor se insulta es Argentina. Es casi imposible que en una película no se cuelen porque la gente habla así", cuenta María José Navarro. "El tono es de una natualidad y una failiaridad que no se lo toman a mal", ha expuesto.

Aún asi, no todos encajan bien los tacos. Goyo no acepta que su hijo diga palabras malsonantes en su presencia, aunque eso implique no ser considerado joven. "A mi me molesta mucho que mi hijo, que ya tiene 20 años, suelte un taco en casa. Lo siento. Soy como los padres antiguos", reconoce. "Fuera. Delante de mi, no", le dice a su hijo.

El propio Alberto Herrera ha confesado que una vez vaciló a Carlos Herrera y no salió bien parado. "La primera y la única vez que le vacilé a mi padre un poquito, que le dije: pero vamos a ver tío... " ha reconocido Alberto. "Me miró con una cara que jamás en mi vida he vuelto a levantar el tono", asegura.





Reproches a la actitud de Alberto

Los colaboradores han dado la razon al padre, reprochando a Alberto su actitud. "Es que a un padre no se le dice eso", le ha reprochado Toñi Martínez. "Es que es muy molesto ese colegueo", le ha rependido Goyo.

Hay quienes como Naranjo han ido más alla y han puesto el ejemplo de su propio hijo. "Yo a mi hijo no le hablo desde el día de Reyes porque me faltó al respeto", ha incidido Naranjo.

A pesar de este 'rapapolvo' a su propio hijo, para Carlos Herrera saber insultar es un "acierto". "Saber encontrar el insulto adecuado para la persona adecudada, decirlo en orden es un arte", ha afirmado Herrera. Un arte en el que el castellano es buen idioma para insultar.