Alberto Fabra, tras superar el COVID-19: “Estoy en deuda con los sanitarios, me han salvado la vida”

Tras 16 días en la UCI y otros de hospitalización el expresidente de la Generalitat valenciana y senador del PP, Alberto Fabra, se encuentra en casa recuperándose tras haber superado el coronavirus.

Cuenta Fabra en ‘Herrera en COPE’ que de los días que pasó en la UCI “no recuerdo absolutamente nada”, y es más una vez que ya lo subieron a planta “me dijeron que hubo un par de momentos que fueron muy difíciles”.

El senador del PP relata los primeros días que pasó en el hospital “cuando llegué allí y me diagnosticaron positivo estuve dos días en planta, pero mi situación se complicó por problemas respiratorios y fue cuando me llevaron a la UCI. Y después la recuperación en planta fue normal, con un poco de oxígeno”.

Estoy en deuda con todos los sanitarios, me salvaron la vida

Asegura Alberto Fabra que “estoy en deuda con todos los sanitarios, me salvaron la vida y el trato a mí y a todos ha sido excepcional”.

Además, alaba el senador del PP “su entrega, su sacrificio, cada uno de los sanitarios tiene que conciliar con su vida familiar, algunos no pueden ir a sus casas por miedo a contagiar a sus hijos, otros viven separados en sus casas… No somos conscientes del sacrificio, lo hacen por entrega y por vocación”.

Fabra no tiene más que palabras de agradecimiento a todos los sanitarios y así lo hace llegar “he estado en las mejores manos, he descubierto que tenemos una gran Sanidad, son unos profesionales excepcionales, son los grandes héroes. Y a pesar de que a las ocho salgamos a los balcones a aplaudirles, no es suficiente homenaje para agradecer todo el trabajo que están haciendo”.

FABRA CRITICA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO CON LOS SANITARIOS

En este aspecto critica al Gobierno por su actuación con los sanitarios, “no se puede mandar a los que están en el frente con unas condiciones de equipamiento insuficientes que pueden provocar el contagio, de hecho somos el país que más contagiados sanitarios tiene. Es como si en una guerra mandáramos a nuestros soldados que están al frete con una pistola de agua. No puede ser, y eso es una irresponsabilidad del Gobierno”.

Este jueves tiene lugar la Comisión General de Comunidades Autónomas para hablar sobre el plan de desescalada, una Comisión de la que Fabra espera “que el presidente Sánchez al final recapacite y pueda acudir” y recuerda que “en esta Comisión lo que se pretende es unificar criterios con las CCAA que tienen mucho que decir. Con el Estado de Alarma el Gobierno ha tomado el mando único, pero las CCAA tienen capacidad , potestad y lo han demostrado en esta situación para poder ayudar, arrimar el hombro y poder generar una situación de desescalada mucho más ordenada y no como estas ocurrencias del Gobierno que nos va asombrando cada día”.