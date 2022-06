Alba Carrillo sorprende con lo que ha dicho de Carlos Herrera: "Señoras que sueñan"

María José Navarro ha compartido con el resto de colaboradores de 'Herrera en COPE' una noticia de impacto en la prensa del corazón y sociedad. Y es que se ha publicado, y comentado en televisión, un estudio de lo más curioso en el que figuran nombres ilustres como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o incluso el director y presentador de 'Herrera en COPE'. Exacto, Pedro Sánchez y Carlos Herrera juntos en la misma lista, ¿por qué? La cosa va de sueños.

Los hombres con los que sueñan las españolas

"Quería contarles a ustedes, no sé si lo saben, pero ayer se publicaba un estudio sobre los señores que provocan en las españolas más sueños eróticos", ha explicado en directo en COPE María José Navarro, tras lo que ha empezado a enumerar: "Y están: Pedro Sánchez, Bertín Osborne, Jorge Javier y... Carlos Herrera". En ese mismo instante, una sorprendida Navarro reflexionaba:

"¿A qué españolas se ha preguntado?", tras lo que Goyo González ha dado algo más de contexto, recordando que "en la mesa en la que se debatió sobre la supuesta belleza o atractivo de estos caballeros, todos coincidían con que Carlos les parecía atractivo", haciendo referencia a la tertulia de Telecinco en la que se habló del tema en televisión.

María José Navarro, atenta como nadie a las novedades del mundo de la sociedad, asintió a Goyo: "Eso dijo Alba Carrillo", unas declaraciones que, tal y como podemos escuchar en el siguiente audio, dejaron de piedra a los colaboradores de 'Herrera en COPE', precisamente por lo que llega a decir Alba Carrillo.

Audio





Y es que, tal y como hemos podido escuchar en el audio anterior, Alba Carrillo ha tenido palabras muy concretas sobre Carlos Herrera. También se ha referido a otro de los varones sometidos al estudio, Bertín Osborne, sobre el que ha dicho que le parece "rancio".

El atractivo de Carlos Herrera y su Camino de Santiago

En la tertulia de 'Herrera en COPE' se ha seguido comentando la noticia, con un Goyo, poco sorprendido, que asentía: "Sí, sí, sí, señoras que sueñan con estos caballeros", al que una incrédula María José Navarro le respondía con un llamamiento a las señoras en cuestión: "Señoras que han dicho que Carlos Herrera, se les iba a pasar inmediatamente el asunto. Las ganas de tener sueños eróticos se les iban a pasar inmediatamente".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No les quites la ilusión", le pedía Goyo González a Navarro, quien replicaba: "Y si no, en COPE.es tienen ustedes las fotografías y los vídeos de este hombre haciendo el Camino de Santiago, que no se puede ir más gañán por esas tierras".

En ese momento, José Antonio Naranjo ha querido romper una lanza en favor de quienes han optado por el atractivo de Carlos Herrera y su peregrinaje actual: "Vamos a ver, que a lo mejor el sueño es precisamente en un campo de cereales. Yo veo más complicado lo de Jorge Javier por razones obvias. Tiene o tenía su pareja", ha precisado.





Finalmente, María José Navarro ha querido destacar uno de los datos más curiosos del estudio, y es que el presentador de COPE y el presidente del Gobierno comparten algo, aunque sea por una vez: "Pero fíjate qué cosas, Pedro Sánchez y Carlos Herrera en el mismo sitio, en la misma lista", ha terminado por apuntar Navarro.