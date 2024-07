La advertencia del Consejo Europeo sobre el despido improcedente en España: "No compensa al trabajador"

¿Qué es lo que cuesta despedir en España? Es la noticia económica de este martes en 'Herrera en COPE'

Nos cuenta Ángela Sánchez que cuesta poco despedir en España. Es lo que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo Europeo sobre el despido improcedente en España, que los 33 días por año trabajado por un máximo de 24 meses es demasiado poco. No compensa suficientemente al trabajador y además, no disuade al empresario a la hora de despedir.

Así que el organismo, avisa: Si se mantiene ese top , hay que compensar a ese empleado por otras vías.

Es verdad que el dictamen no es vinculante. El Gobierno no está obligado a reformar la ley, aunque la coalición PSOE-SUMAR se ha comprometido a endurecer el despido. ¿Cuándo? Pues no se sabe.

Porque antes -lo decía ayer la ministra de Trabajo- hay que cerrar la negociación para reducir la jornada laboral. Ya sabes, eso de trabajar menos y cobrar lo mismo.

Pero ese acuerdo no llega tampoco. Y no va a llegar antes del 9 de septiembre que es cuando se ha fijado la próxima reunión entre el Gobierno y los agentes sociales.

Así que de momento ni una cosa ni la otra pasan todavía de las promesas a los hechos.