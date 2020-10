Adrián Barbón, en COPE: “Esperar a los 500 casos por cada 100.000 habitantes para tomar medidas es un error”

Asturias lleva 36 horas en fase 2. Una medida que ha tomado el gobierno de la comunidad con la idea de rebajar los contagios a menos de 100 casos. Y para ello se han dado un plazo de dos semanas.

El presidente del Principado, Adrián Borbón, ha pasado esta mañana por los micrófonos de ‘Herrera en COPE’, donde ha reconocido que el aumento de infecciones quizá se deba a “un exceso de confianza” que asume “en primera persona” y que les ha situado “en un contexto difícil”. Hasta hace unas semanas, Asturias registraba los mejores datos de nuestro país, pero ahora la autonomía se sitúa cerca de los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Si en 15 días no cambia esta situación, Barbón no descarta más medidas. “Hay que seguir el patrón de países europeos, y siempre he dicho que a partir de los 200 casos había que actuar. Hay que actuar en todas las comunidades que se pase cierto umbral. Esperar a los 500 casos por cada 100.000 habitantes es un error”, ha sentenciado.

Asturias vive una situación epidemiológica complicada en un día muy importante para la comunidad: los Premios Princesa de Asturias 2020. Este año, la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Hotel de la Reconquista en Oviedo, y no en el Teatro Campoamor como es habitual. Al acto que se celebrará esta tarde a las 18:30h sólo asistirán 40 invitados. Barbón explica que el objetivo de la organización es “trasladar un mensaje de ejemplaridad” optando por algo “muy reducido y controlado”, en la que haya una distancia entre invitados incluso “mayor a los dos metros”.

Sobre la reforma del proceso de reelección del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Principado de Asturias ha mandado un mensaje claro a los dos principales partidos del arco parlamentario: “Tanto el PSOE como el PP tienen que dar un paso adelante y desbloquear la situación”. Bajo su parecer, mientras la renovación siga encallada por la falta de acuerdo, lo único que conseguirán “es alimentar la antipolítica”, que es “la mayor amenaza" de una democracia.