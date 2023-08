Abraham Jiménez, en Herrera en COPE: ''A mi novia la persiguió el régimen estando embarazada''

El periodista y escritor cubano ha pasado por el plató de Herrera esta mañana de jueves en la que nos ha ha contado cómo la llegada de internet a Cuba cambió todo y provocó que el férreo control que ejercía el régimen se empezara a resquebrajar: ‘’Cambió todo. El Gobierno le dio por primera vez a los cubanos internet a finales de 2015 para jugar a la democracia de cara al mundo. Hasta ese momento los cubanos no habían podido conectarse a internet. Esto le cambió la fisonomía al país. Nacieron medios independientes. Una generación de periodistas independientes y activistas hizo que la sociedad civil se empoderara.’’

Las protestas en Cuba de 2021 fueron clave: ‘’Con la pandemia la situación empeoró y el país explotó en julio de 2021. Si no tienes ni cómo medicarte ni como comer lo único que te queda es salir y poner el cuerpo. La gente salió a la calle.’’

Jiménez nos relata cómo era su vida en Cuba antes y después de estas protestas: ‘’Desde que empecé a hacer prensa independiente tenía que vivir bajo el acoso de la seguridad del estado. Intervenciones de las comunicaciones privadas, secuestros express, prisiones domiciliarias eran mi día a día. Después de las protestas secaron a los periodistas y activistas que las cubrieron. Ahí tuve prisión domiciliaria. Se presentaron en mi puerta varios agentes de civil y una patrulla policial de militares. No me dejaron ni sacar la basura hasta que ellos lo decidieron.’’

Abraham nos ha explicado las dificultades a las que se enfrenta una familia cubana en un día normal: ‘’Hoy tener un huevo en la nevera o un plato de comida es una odisea en Cuba. Los mercados y las farmacias son auténticos cementerios. Cubrir las necesidades básicas mínimas se convierte en un suplicio. Papel higiénico, pasta de dientes, un pedazo de pan, todo eso es sumamente difícil de conseguir en Cuba. Y por otro lado está la falta de libertades y derechos bajo las que un cubano tiene que vivir. Por ley solo gobierna el partido comunista. Promulgar una ideología distinta o disentir de lo que dicte el partido te puede llevar a prisión. Por estas protestas de 2021 mil quinientas personas fueron a la cárcel. Aún quedan 1000 presos políticos en la cárcel. Fueron encarcelados por solo salir a la calle a pedir libertad y un cambio.’’

A las personas que niegan que en Cuba haya una dictadura, Abraham les responde: ‘’Algunos dicen que no hay dictadura porque no hay muertos ni desaparecidos, cosa que además es falsa, porque sí que los ha habido en estos 60 años. No hay la misma cantidad de muertos que en otras dictaduras pero no hace falta la sangre ni pegarle un tiro en la sien a nadie cuando, si tu haces periodismo, a tu padre lo echan del trabajo, a tu novia la persiguen estando embarazada o ni siquiera te dejan botar la basura policías frente a tu puerta.’’