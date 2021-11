Herrera: «¿Van a tener la poca vergüenza de aprobar unos presupuestos que son los cuentos de la lechera?»

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es viernes y sigue por ahí la borrasca Blas haciendo estragos en Baleares, pero la verdad es que estragos… España podría editar varios volúmenes sobre los estragos que siempre parecen acaecerle cuando los gobiernos de turno no saben afrontar los desafíos, los problemas reales que existen y se enfrentan a ellos con desafíos a la realidad, y se enfrentan a ellos con unas euforias desmedidas irreales queriendo engañar a todo el mundo a todas horas. No puede uno enfrentarse a la realidad con un Gobierno que se cree sus propias mentiras, ¿Y a qué vengo a referirme? A que la realidad, la realidad económica de España constantemente le está diciendo este Gobierno cualquiera que tenga dos dedos de frente, que es mucho peor que la que él proclama en los próximos presupuestos generales del Estado. Ayer ¿quién fue? La Unión Europea. Es que a Nadia Calviño se le está poniendo cara de Pedro Solbes y es que a Pedro Sánchez se le está poniendo cara de Rodríguez Zapatero. Cuando llegaba una crisis y no se quería ver, y no se tomaban las medidas adecuadas porque políticamente eran comprometidas y se tiró por la calle del medio gastando, y gastando, y gastando, y llegando nuestro déficit como saben ustedes hasta el 11%. Pero, para qué les voy a contar aquello si ya lo conocen.