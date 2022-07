Herrera: “Un sueldo de 22000 € ha perdido 2000 € anuales de poder adquisitivo por esta brutal inflación”

"Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya es 4 de julio, son las 8 de la mañana, hay gente que se va de vacaciones hoy pero ¿cuánta gente se va de vacaciones? y ¿dónde va de vacaciones? De hecho, de vacaciones, parece que es que se vayan todos los españoles siempre y la mayoría de españoles se queda en su sitio porque no tiene sitio donde ir de vacaciones ni presupuesto para ir de vacaciones. Pero es que de los que se van de vacaciones, ahora, con las cosas como están casi la mitad han tenido que reestructurar, recortar los días, buscar destinos más económicos, hacer otras cosas diferentes para marcharse de vacaciones. Van a ser las vacaciones de la gran paradoja socioeconómica, la tasa de ahorro de las familias cayendo casi un 1%, la gente si puede irse se irá unos días, hombre, después de todo lo que se ha pasado ni siquiera unos días se van a poder ir de vacaciones, pero ¿dónde y cómo? Porque la inflación al 10,2%i puede llegar incluso al 11 o incluso al 12, eso que iba a ser temporal está comiéndose los ahorros de los españoles, pero además le está dando al Gobierno no poco dinero en recaudación. ¿Por qué?, porque si las cosas valen un 10% más, el IVA también recauda un 10% más y si no bajas esa inflación del IRPF también recauda más. Es decir, aquí el que se está forrando es el Gobierno de Pedro Sánchezque luego dice que se lo gasta en todos nosotros como ahora anunciado en esta ronda que está haciendo por la brunete progre Pedro Sánchez.

Dice que ahora va, ya sabemos que va a contratar a 67000 sanitarios. Vamos a ver, reducir el número de interinos es una instrucción vinculante de la Unión Europea, y los contratos los hacen y los pagan las comunidades autónomas, que no se cuelgue este la medalla. Miren, ya no hay síndrome para describir lo que le pasa a este trastornado, vamos a dejarlo en trastornado. Antes era muy común hablar del síndrome de la Moncloa, ahora yo creo que los profesionales de la Psiquiatría deberían definir un nuevo síndrome para este hombre, que una vez recibido el varapalo de las elecciones andaluzas, se ha desatado en todas sus terminales mediáticas, que son muchas, son muchas. Son pocos los medios que resultan críticos con Sánchez y el Gobierno de desarrapados que tiene, muy pocos. Y sin embargo este se permite hablar ahora de la conspiracion judeo masónica del contubernio de Múnich del gran capital de señores con puros, con gafas negras que quieren acabar con los progresistas y etc, etc, etc.