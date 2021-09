Herrera, sobre la mesa de Cataluña: «El Gobierno tiene el dinerito del Prat para no dar la autodeterminación»

"Señoras, Señores, me alegro, ¡buenos días!

Lunes 13 de septiembre del 2021, son las 8.00 de la mañana, las 7.00 en Canarias y ya están todos los niños metidos en la jaula. Bueno, hoy todos los niños de España, ya ,incluso, la mayor parte de los de los universitarios, que ya de niños no tienen nada, pues están metidos en las aulas, pues, para la noble misión de desasnarse y ser los hombres y mujeres del futuro. Es decir niños que me escucháis ahora, cuando os dicen eso de que vais a ser los hombres y mujeres del futuro..., yo sé que a vosotros el futuro os queda, a lo mejor, un poco lejos, pero mira los que estamos ya en el pasado del presente o el futuro ya lo tenemos un poco de recogida es importantísimo que seáis bárbaramente efectivos, preparados, que estéis preparados para todo, que seáis capaces de sacar la sociedad adelante porque os va tocar a vosotros sacar esto, o lo que os dejemos que no sé yo lo que vamos a dejar, pero lo tenéis que sacar adelante. Así que formaros prepararos o hacer lo que mejor sepaías y darle lo mejor de vuestro esfuerzo a vuestro país que es un noble empeño que redunda en beneficio de todos.