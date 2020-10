Herrera: «Sánchez fuerza la ley y la sobrepasa con cada decisión»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, es jueves, es 29 de octubre del 2020 y aquí hemos llegado, que es un paso intermedio seguramente a lo que vamos a llegar. No son precisamente buenas noticias, sobre todo porque no son buenas perspectivas porque lo que hay alrededor nuestro nos da una idea de que es lo que finalmente puede estar pasando o puede pasar en España. La pandemia nos está llevamdo en volandas al escenario de la pasada primavera. Posiblemente no por tanto tiempo, pero sí a un escenario parecido, no de estrangulamiento total, pero parecido. No tenemos aquellos niveles de 900 muertos al día. Ayer fueron 168 fallecidos.