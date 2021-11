Herrera: «Sánchez está pagándose la factura de los socios, que son los cobradores del frac de la Moncloa»

Eah, pues ya lo tienen aquí el 3 de noviembre. ¿No querían un 3 de noviembre? Aquí lo tiene, espléndido. 3 de noviembre a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, en este día de hoy en el que nos movemos mucho en materia económica porque conoceremos las cifras el paro.

Pero nos movemos en esa cosa de la incertidumbre que a veces tiene, que a veces tiene el invierno de las cosas. Antes hablábamos del invierno, de las cosas, ese invierno que asoma la pata por alguna parte de España, el otoño lo estamos viviendo en toda su intensidad, bonito, pero tiene su cosa decadente. Pero el invierno asoma en la bocacalle de la próxima calle, en la bocacalle del próximo cruce y ¿qué es el invierno de las cosas? Cuando usted vaya a comprar jamón de york y no haya o cuando esté un 10% más caro, o cuando usted haga cuentas y con la inflación, el IPC, el precio de las cosas a usted el carrito por el mismo dinero llegue a la mitad; incluso cuando ese fantasma del desabastecimiento que hoy retrata genialmente Nieto en su viñeta en ABC pintando el desabastecimiento es psicológico y cuando llegue a la 'g' de psicológico y se le ha acabado la pintura, bueno pues exactamente eso. Cuando el desabastecimiento se haga más o menos carne de realidad, porque a lo mejor usted ayer fue a comprar un kilo de naranjas y no había, naranjas que entre las que se producen en Valencia y las que se importan de Marruecos y las que se importan de Sudáfrica y las que… naranjas. Bueno, pero es que la naranja que viene de Sudáfrica o la de Valencia tiene que moverse hasta Lugo pues resulta que tiene problemas de transporte. Es que además todo está más caro porque la energía es mucho más cara. Es que hay laboratorios que te están diciendo no puedo empacar bien las píldoras porque me falta el plástico de los blisters. Bueno, ese es el invierno de las cosas.