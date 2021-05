Herrera, a Sánchez: "España no es una subasta y los indultos no son para reforzar a golpistas"

Damas y caballeros, son las 08:00 horas, son las 07:00 horas en Canarias, es miércoles es 26 de mayo del 2021. Esta noche ha habido Superluna particularmente hermosa. Los que nos levantamos de noche y muy de noche tenemos la fortuna de poder ver estas cosas, el que se despierta ahora a las 08:00 todavía legañoso, con la almohada pegada la cabeza, entonces no ve nada porque no ve nada.

Hoy hay una palabra o dos palabras que van a ser muy repetidas a lo largo del día en todo tipo de medios de comunicación, cada uno le dará la valoración que considere oportuna. Yo sé que primero vienen los hechos y luego las valoraciones, pero déjame que lo haga un poco al revés y empiece un poco por valoraciones sin olvidarme de los hechos concretos y las palabras concretas.

Miren, Pedro Sánchez ha mutado en "indultator" porque en Bruselas, nada menos que en Bruselas decidió que se acabó el disimulo. Ha tomado una decisión y la decisión se hará práctica después de las primarias de Andalucía. Para que esa decisión, aunque ahora sea anunciada, no interfiera en contra de su favorito, que no es otro que Juan Espadas, el alcalde de Sevilla con el que hablaremos mañana, ¿aprovechará esta circunstancia Susana Díaz aunque tenga que desdecirse de las alabanzas que le dedicó a Pedro Sánchez hace unos meses? No lo sé, pero es posible.