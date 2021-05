Herrera: "¿En qué ha quedado el PSOE para que una nini como Adriana Lastra ahora sea su referencia?"

Ya son las 08:00 horas de un viernes 7 de mayo. Apunte esta fecha porque es el último viernes, prácticamente el último día laborable de esa cosa que se ha llamado estado de alarma y que nos ha acompañado. Antes se renovaba de 15 en 15 días, luego el Gobierno consiguió que le facilitaran seis meses y ahora se quiere desentender del todo del estado de alarma. ¿Y dónde está el debate de la cosa? El debate que le digamos que ahora empieza el nuevo carajal, no la nueva normalidad.

Vamos a ver, hay gobiernos autónomos, que es en quien ha descargado toda la responsabilidad el Gobierno, que consideran que todavía tienen que seguir aplicando restricciones porque la vacunación todavía no ha alcanzado un límite satisfactorio para todos, a pesar de que ayer se volvió a batir el récord de la vacunación, porque todavía hay municipios con alta incidencia que si tú abres el toque de queda, restricciones de movimientos, pues ya se sabe, más movimientos, más contactos, más contactos, más contagios. Pues para que eso lo haga una comunidad autónoma necesita un instrumental jurídico que no tiene. Es como si pones a un cirujano a operar a corazón abierto abriendo el esternón y lo que le das son unas tijeras. Y el gobierno se ha desentendido, le ha pasado la pelota al Supremo. Esa es la madre del cordero: que hay comunidades que no quieren tocar las restricciones que ahora mismo mantienen porque entienden que son fundamentales para la pandemia, pero no pueden hacerlo, quitarle a usted libertades fundamentales, reunierse con quien quiera, que entre en su casa quien quiera y salir a la hora que le da la gana. Para hacer todo eso una comunidad autónoma necesita un instrumental jurídico que solo tiene el Gobierno de la nación con un estado de alarma. Ahí está la madre del cordero.

¿Qué dicen los jueces? Dice, oiga, no me haga a mí tomar decisiones que son decisiones de la política, ejecutivas de un gobierno. El Supremo ha hecho un informe que ha venido a confirmar lo que ya les contaba la Cadena COPE. Han manifestado estupor tras haberse leído el decreto del Gobierno que les echa encima el marrón de dar el visto bueno o no a nuevas restricciones de derechos fundamentales. Y lo plantean de varias maneras, pero sobre todo vienen a decir que ese decreto es un bodrio, es otra bazofia que ha salido de las máquinas de hacer decretos como churros que tienen entre Pedro Sánchez y Carmen Calvo.