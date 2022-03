Herrera: “¿Qué autoridad moral tiene el ‘Georgino’ para decidir que un pacto entre partidos es legal o no?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana de un día viernes 11 de marzo en el que las lluvias van a generalizarse bastante más de lo que estaban ayer, y van a abrir una semana esperanzadora. Semana en la que va a caer agua, agua bastante repartida por toda la península, que buena falta le hace en algunas zonas: mediterráneas, aragonesas, andaluzas; y que bueno, hombre, algo va paliar eso que llamamos siempre la pertinaz sequía.





DOS AÑOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS





Hay muchas cosas pertinaces hoy en España, pero es bueno que recordemos que este 11M conmemoramos la memoria de los fallecidos, asesinados en los atentados del 11M en Madrid hace 18 años.

Y también, conmemoramos que hace 2 años la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia del coronavirus, esa pandemia que hoy en día parece que como que no exista. Si usted, en el imaginario popular, en el colectivo, usted asiste a las calles, a las cosas, parece como si ya no existiera la pandemia y sigue habiendo muertos, y contagios. Es verdad que las vacunas han hecho posible que esos contagios no supongan la gravedad que suponían, además de que la variedad ómicron parece menos agresiva que otras, pero sigue habiendo y siguen estando ahí.