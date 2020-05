Herrera: "No se puede exigir al PP la responsabilidad que no tiene Sánchez"

En el monólogo de las 8 de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha repasado la actualidad del día tras el 'No' de ERC a la nueva prórroga del estado de alarma: "se rompe la mayoría que ha llevado a Sánchez a Moncloa". Por otro lado, el comunicador ha destapado el chantaje del Gobierno al Partido Popular: "No se le puede exigir al PP la responsabilidad que no tiene Sánchez". Además ha recordado la preocupación por la economía, y ha hablado del "imprescindible" de Pablo Iglesias.