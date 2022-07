Herrera: “El monte está descuidado hay pocos recursos. Y luego, hay pirómanos e insensatos, las dos cosas”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es martes, es día 19 de julio de este año de este año 2022 y son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Estos días agitados de verano habría que preguntar, hombre realmente cuando la climatología se excita como ha venido ocurriendo durante estos últimos días, ¡qué días, qué días! no son agitados, a pesar de que agitarse sea desde luego también calentarse más. Agitados porque diversos incendios están poniendo en peligro la vida de personas porque la ola de calor que hoy da un respiro, aunque parece que no se acaba de ir en los próximos días, se ha llevado por delante la vida de 500 personas, 500 personas por golpes de calor u otras circunstancias ligadas a las altas temperaturas. Porque los incendios forestales están quemando, como desgraciadamente ha ocurrido otros veranos, no pocos lugares alguno de ellos particularmente de mucho interés. Es que son cerca o más, más de 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas lo que ha ardido en una semana en España. Ahora mismo con la vista puesta en Losacio donde ha muerto 2 personas como consecuencia de ese incendio; en Ávila; en Galicia particularmente en Orense; han mejorado los incendios en la provincia de Barcelona y también sigue activo el del Valle del Jerte pero parece que con la esperanza de poder controlarlo en estas horas inmediatas.