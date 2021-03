Herrera: «Mientras Sánchez se casa con lo peor de cada tribu, el centro derecha se fragmenta»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00, son las 07:00 en Canarias y hoy es miércoles 3 de marzo y la Semana Santa, si usted echa cuentas de verdad, no está tan lejos, está muy cerca. ¿Y en Semana Santa qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que se hace hoy a no ser que sea de los que se haya, ayer supimos, han engrosado de nuevo el paro a lo largo del mes de febrero, de los que ha perdido su negocio y no puede abrir, de los que está en ERTE y no a lo mejor no cobra. Tendrá otras preocupaciones a no ser que tenga un negocio que dependa muy mucho de la movilidad de las personas y del consumo, entonces sí querrá saber qué pasa en Semana Santa.