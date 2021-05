Herrera: "El Gobierno, que ha podido evitar los botellones tras la alarma, no lo ha hecho por dejación"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es lunes 10 de mayo. Y ahora dígame usted con la mano en el corazón si creía que este fin de semana iba a ser otra cosa, es decir, usted pensaba que desde hace unos cuantos días se está diciendo acaba el estado de alarma, el sábado a las 00:00 horas y que a las 00:00 horas todo el mundo se iría a rezar a la capillita de San José. ¿Usted creía de verdad que si no se ponían determinadas normas o no se hacía eso mismo el martes o si no se daba un ejercicio de irresponsabilidad desde el propio Gobierno en dejación de funciones iba a traspasarse esa responsabilidad a tíos jóvenes que llevan un año metidos en casa? Un año sin salir por la noche. Es verdad que podían salir, pero con un poquito más de cabeza, poniéndose la mascarilla y cierta distancia. Pero cuando uno sale después de un año y se toma 40 copas, por cierto, en la calle porque como no se ha abierto el ocio nocturno incomprensiblemente, que eso podría girar un poco la situación, la gente hace botellones. ¿De verdad creía usted que eso iba a solucionarse con un Gobierno que tiene un presidente que es el campeón mundial de jugar al escondite? Yo le contaba a las 06:00 el día que tiraron un muro y encontraron un esqueleto entre dos paredes y un cartel que ponía: "Campeón mundial de jugar al escondite".

Bueno, pues este es exactamente igual. Siete días desaparecido, llevando a su Gobierno y a su partido me da la impresión que a un pequeño desastre. Esto ya cada uno... Total, que el fin de semana ha sido la crónica del desmadre en un desafío clarísimo al virus por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar absolutamente a todos aquellos que luchan contra la pandemia, que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas. Y esas llamas pueden hacer que la próxima semana en vez de estar en 198, la incidencia vuelva a estar en 315, que ya veremos cómo evolucionan los datos hasta ese momento.

Y me dirá usted: ¿Qué solución propone? ¿Dejar a la gente encerrada en casa? A lo mejor el toque de queda debe continuar porque así lo consideran ahora las comunidades autónomas, que son las que tienen el mano de la situación. Y usted dice: Pues dígale a las comunidades que se queda la gente en casa y ya está. No, mire es un derecho fundamental el de salir a la calle o reunirse en la casa de uno con quien le de la gana, lo que aguante el forjado. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo tiene que poner en marcha unos resortes legales que el que se vea afectado tiene que acudir a un tribunal y decir, oiga, este quiere que me quede en casa y no tiene derecho a hacerlo si no hay un estado de alarma. Y luego el tribunal dice una cosa.