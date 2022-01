Herrera: "EEUU desconfía de Sánchez porque sabe que hay ministros que informarían a Cuba antes que a Bruselas"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya es lunes de este 24 de enero de este 2022, de este año tan lleno de incertidumbres en todos los sentidos, las incertidumbres ¿qué pasará en la política española, hay varias elecciones, aguantará el Gobierno más o menos unido o dividido con las cosas que los separa, la pandemia cómo va a evolucionar, parace que ahora va a la baja, pero llegará otra variante, no llegará, cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos. Este Gobierno ha hecho Presupuestos del Estado con unas apreciaciones, con una suposiciones que no se van a cumplir en ningún caso, pero el gasto sigue siendo el mismo, necesitarán dinero, ¿de dónde lo van a sacar? Le buscarán a usted, a su bolsillo, subirán los impuestos a los carburantes que es lo que están estudiando en Hacienda, el petróleo, el Gobierno calculaba que el petróleo estaría en 60 dólares con 40, pues ya está en 90 y seguramente va a subir con esta crisis de Ucrania. ¿Se ajustan los gastos en función de la falta de ingresos? No, ojo, y el petróleo no solo es combustible tiene que ver con infinidad de productos: del plástico a la pintura, el asfalto, los cosméticos etcétera, etcétera.