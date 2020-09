Herrera: «El cinismo es Sánchez prometiendo unidad a Ayuso y suscribiendo las protestas contra ella»

Son las 8 de la mañana de un día que hace el 23 de septiembre del 2020 en un escenario, el que nos encontramos, que yo no me atrevo a decir el peor escenario posible porque las cosas siempre pueden empeorar. Siempre. Y, además, la tendencia es a empeorar. Hombre, qué optimista amanece usted hoy. No, miren, aquí como dice mi amigo Antonio Jiménez, hasta que no llegue Fleming, que llegará, Fleming llegará, igual que llegó con la penicilina, llegará el Fleming de ahora y nos pondrá un... Pero mientras no llegue Fleming vamos a volver a reverdecer aquellos dias en los que la gente se moría por cientos. Porque ayer en las últimas 24 horas murieron 242 personas. Y no le digo el pico de contagios, pero bueno, creo que se confirmaron 10.800 casos nuevos que ya... Cada día es un récord.