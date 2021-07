Herrera: “En la cabeza de Pedro Sánchez se acaricia la idea de un cambio de régimen”

Es 5 de julio, es lunes, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias y vaya la semanita… bueno, las dos semanitas que hemos pasado. Dos semanitas me han pillado caminando por el norte de España, singularmente llegando Galicia, la prodigiosa Galicia del Camino, a través de las cuales he escuchado tantas tonterías y he leído alguna que otra, que bueno para deshacer cualquier tipo de entuertos aquí viene uno dispuesto a contarle todas las cosas que pasan.





AUMENTAN LOS CONTAGIOS





Tienen que ver muchas con lacovid y con este repunte de rebrote de incidencia que estamos viviendo, que tiene una particularidad que es una incidencia efectivamente que esta ya ha vuelto a estar en la media por encima d