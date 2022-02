Herrera: "En la cabeza de los Mañueco y compañía está hacer cualquier cosa menos meter a Vox en el gobierno"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Pero vamos a ver porque hay mucha plancha hoy, hoy hay mucho que hacer. En primer lugar, entretenernos en los intríngulis del voto ayer en Castilla y León, doy por hecho que conocen los resultados, pero si no ahora se los voy a recordar, yo simplemente me pregunto e intentaremos preguntarnos en la tertulia esta mañana dónde ponemos el foco. En función de del ojo crítico con el que se vean los resultados de cada uno de los partidos, el foco se pone en un lugar o en otro, en el que gana, en el que pierde, en el que gana porque gana por poco, el que pierde porque antes había ganado, en los que están ahí en medio, en los que desaparecen, en los que pueden irrumpir e irrumpen con mucha fuerza como es Vox, el gran triunfador de la noche, indudablemente, que condiciona la gobernabilidad de Castilla y León al parecer en las próximas semanas, o no. ¿Quiere pactar de verdad Vox el gobierno con el PP? Bueno, todo eso nos lo vamos a preguntar y vamos a ver dónde está el foco.