¿Da el PP un cheque en blanco a Sánchez con la nueva Ley de Seguridad Nacional? Así lo analiza Carlos Herrera

viernes 13 de mayo





FINLANDIA Y SUECIA QUIEREN FORMAR PARTE DE LA OTAN





Bueno, el primer foco viene estando, ya se lo adelantamos, en Finlandia y luego en Suecia. Especialmente Finlandia que le ha dicho a la OTAN ‘¿a usted no le importa que yo me apunte?, y la OTAN le ha dicho antes de fin de año estás dentro. Y eso ¿qué quiere decir?, ¿a usted que le afecta esas cosas? Miren, Filandia no es que fuera un país, Finlandia era un país neutralizado por imposición de los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial; los rusos no querían que desde allí les le llegara ninguna inversión y bueno, pues más o menos, Occidente y Oriente llegaron a ese acuerdo y Finlandia, al igual que Suecia se declararon, uno país neutralizado y el otro neutral. Neutral no quiere decir pacifista y con un tío fumando un porro, un soldado fumando un porro en el borde de un camino; no, no, tienen ejércitos los dos países muy importantes, especialmente los suecos. Pero bueno, finalmente los vecinos de Rusia gracias a ese tipo de acuerdo, pues hombre, tenían garantías al declararse neutrales de no ser invadidos o atacados; pero ¿qué es lo que pasó? que a la vista de la invasión de Ucrania, de las atrocidades que han hecho allí, los finlandeses han dicho mire usted está aquí hemos llegado. Los finlandeses son unos señores… son pocos, tienen mucho territorio, hace un frío del carajo, allí sí que hace frío, y a cada uno le toca un reno más o menos. Y su vida transcurre dentro de personas afables, tienen buen criterio, estudian bien… bueno, esas cosas. Pero han dicho, casi el 80% ¿eh?, de apoyo al Gobierno por esta decisión nos metemos en la OTAN. Curiosamente la guerra que Putin justifico por la supuesta expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, ha tenido un efecto contraproducente; ahora cualquier vecino ha podido comprobar para qué le ha servido a Ucrania ser neutral. Claro, y Finlandia dice, buena lógica, la mejor protección para evitar que allí pueda pasar lo que Mariupol es que esté aquí la OTAN.

Moscú ¿qué dice? Pues decisiones técnico militares, esto ha hinchado el discurso diciendo que no trae precisamente seguridad la zona, etcétera, etcétera. Bueno, pero tú ya sabes que la OTAN ya no lo tiene solo en los países bálticos, también lo tienes en Finlandia que son 1.300 o 2.000, yo no he contado los kilómetros que hay de frontera, pero vamos, que hay un paseíto de frontera, más de 1000 km.