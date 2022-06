Carlos Herrera: "En lugar de ponerse del lado de la menor, la Generalidad Valenciana miró para otro lado"

Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes 17 de junio del 2022 y el calor no quiere irse, aguanta como mínimo hasta final de mañana. Es verdad, se libran Canarias, Galicia, Asturias... En Zaragoza han tenido mínimas nocturnas de 35 grados, ¿saben lo que es voy a sacar la cabeza por la ventana y voy a ver si me da el fresco de la noche? Al salir al balcón, a la azotea o a la calle y que haya 35 grados, bueno es lo que pasa, luego estas cosas también por el calor ayuda a los incendios. Incendios en Lérida, en Navarra, en Aragón, en Castilla y León, en varios lugares.

Hoy termina la campaña de las elecciones andaluzas. Siempre hay alguna sorpresita, ha habido burdos intentos, bastante burdos, pero muy continuados y muy insistentes en embarrar el terreno. Lo último era un burdo montaje con un falso audio de Juanma Moreno en el que decía, pues me voy a pactar con Vox y además le voy a hacer la vida imposible. Voy a tirar basura sobre Juan Espadas y etcétera, etcétera. Esto es una grabación manipulada.

Con lo que diga yo hoy de 8:00 a 8:10, si usted coge, extrae palabra por palabra y las reordena, puede parecer que yo he reivindicado la muerte de Manolete y es lo que se ha hecho a través de dos páginas de Facebook administradas desde México, Rusia y España. Asociada a otro grupo de Facebook tratando de marchar de imagen de Juanma Moreno, llamado 'Andalucía Sincera'. O sea, 'Andalucía al Instante' y 'Andalucía Sincera' son una serie de golfos importantes, manipuladores a los que hay que tener cuenta por qué luego esto se multiplica por muchos y se lo pasan unos cuantos más. Miles de seguidores y bueno todo ello patrocinado por otra página llamada 'La prensa roja', creada el 3 de mayo, que se presenta como una página de apoyo explícito a la candidatura del PSOE