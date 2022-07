Barbosa: "Mucho elogio al Palacio Real, pero Joe Biden se presentó en Moncloa como el cobrador del frac"

Audio

Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 1 de julio de 2022. Comienza la primera operación salida de verano, el que todavía no tenga vacaciones por lo menos tiene fin de semana, se ha acabado la cumbre de la OTAN, ¿qué más se puede pedir?

De hecho, los que vivimos o trabajamos en el centro de Madrid, da un gusto moverse hoy por la capital de España que es para verlo. Casi agradece uno volver a la rutina de siempre, que si los atascos, que si pagar el ticket de la hora, que si cuidado con este la zona de bajas emisiones que si no te multan. Hoy eso, casi que da alegría, vamos que te viene la agente a poner la multa y le dices ¿no has multado a la bestia de Joe Biden, que contamina lo más grande, y me vas a dar a mí el Opel Corsa? No te sale ni enfadarte porque hay días que uno agradece volver a la bendita rutina.

En España comenzamos hoy el día con esa sensación del que ha organizado un pedazo de fiesta y de repente se ve solo en casa, ¿quién no ha tenido esa sensación? Después de que los invitados hayan dicho eso de, vámonos que esta gente tendrá que acostarse, te quedas ahí solo entre la satisfacción por lo bien que ha ido todo y la pereza de tener que recoger lo que ha quedado por medio. ¿Qué pasa? Que después de la fiesta siempre llega la realidad. Tener que limpiar y las tiranteces que uno ha logrado aparcar gracias a la fiesta.

¿Cuál es nuestra principal cavilación una vez terminada la cumbre de la OTAN? Ver cómo nos apañamos para sacar el dinero y los apoyos parlamentarios que le hemos prometido a los invitados, especialmente a Joe Biden. Mucho chiste y mucho elogio al Palacio Real y al Museo del Prado, pero este hombre se presentó en Moncloa como el cobrador del frac, un poco como Cañita Brava, me debes dinero y ya no te fío más.

Así que ahora Pedro Sánchez tiene que ver de dónde saca y con qué apoyos el incremento del gasto militar, para ponerlo en un dos por ciento del PIB. Ahora mismo estamos en torno al uno. De momento, Sánchez ha logrado parar el golpe dejando claro que, duplicar el gasto en un solo año es imposible, así que la intención es hacerlo en ocho, para 2029. Aun tomándoselo con esa calma, ya sabe que va a necesitar lo que vendría a ser un acuerdo de país.

Le tiene que haber dado mucha pereza a Sánchez quitarse el traje de anfitrión perfecto, que lo ha bordado, es así, y volver a ser el presidente de un verdadero dislate, un gobierno disfuncional que depende en el parlamento de formaciones que pretenden destruir la unidad del país.