Sergio Barbosa: "Uno va a la gasolinera como al que depilan con cera. Tira rápido y pasemos el mal trago"

Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 16 de junio de 2022. ¿No decían que el calor mataba al bicho, pues mira el primer Corpus Christi sin restricciones en ciudades como Toledo, Sevilla o Granada y si hay algo de covid, no será porque no va a hacer calor. Otro día de ponerse a 40 grados a la espera de que el fin de semana refresque, de una vez por todas, que falta hace.

Miren yo no sé. Si quieren hoy en vez de contar penas económicas ponemos un disco del Fary y acabamos antes, o le cuento historias secundarias como que un telescopio chino ha detectado señales que podrían ser de vida extraterrestre, claro que también dicen que lo mismo han sido interferencia de la radio o gases o vete tú a saber.

Qué me dicen, por ejemplo, del estudio de la Universidad de Oviedo al que hemos destinado 60.000 € de dinero público para que tres investigadoras hayan llegado a la conclusión de que el terremoto de Lorca de 2011 fue machista. Sí, sí, que se han puesto a estudiar con esos 60.000 € lo que pasó en ese terremoto y que a los hombres se les presentó injustamente como a los héroes del rescate, mientras las mujeres aparecen simplemente como víctimas del terremoto, cuando en realidad también tienen un papel importante.

Yo, la verdad, es que en un momento como ese, con el campanario derrumbándose y nueve fallecidos que creo que hubo, no me parece que la gente esté para analizar si con perspectiva de género, pero como hoy en día se estudia todo, pues ahí queda esa aportación al acervo colectivo. Quién sabe, lo mismo algún día se hace algún estudio para que podamos entender mejor cómo funciona la facturación eléctrica y qué está pasando con el tope del gas.

Ayer la vicepresidenta Teresa Ribera volvió a salir a la palestra con esa cara del que tiene que reconocer que aquello que prometió como una gran idea a la hora de la verdad no está funcionando demasiado bien. Segundo día de subasta con el precio del gas topado y segundo día que no solo no baja la factura de los clientes del mercado regulado, sino que vuelve a subir y encima ahora con los clientes del mercado libre sabiendo que el pufo del gas lo tienen que pagar ellos, que hasta ahora estaban escapando mejor.

¿Qué pasó en la subasta de ayer con repercusiones para el precio de hoy? Pues que el precio mayorista de la electricidad se colocó en 170,81 €. De entrada, malo, porque eso ya eran 5 € más que el precio mayorista del día anterior, pero es que la compensación a las gasistas que hay que sumar al precio final fue de 88 € por los 59 del día anterior en ese capítulo, con lo cual hoy el MW hora se pone a 259 es decir 34 € más que el día anterior, que también con el gasto pagado ya había sido 10 € más caro que el último sin tope de gas. Es decir, en 2 días el tope de gas se salda con 44 € más a pagar.

Para aquellos que se creyeron que la medida podría ser la panacea, el chasco es bastante importante y ahora la vicepresidenta, como decimos, lo que nos pide es paciencia y tiempo al tiempo.

Es verdad que el Gobierno ha tenido algo de mala suerte con el 'timing'. Tanto esperar con la medida, cuyo visto bueno técnico no acaba de llegar, y cuando la han ido a aplicar, lo han ido a hacer justo en el peor momento en plena ola de calor, con las renovables aportando muy poca energía y con el personal tirando de aires acondicionados y ventiladores a más no poder, que aumentan la demanda del tipo de electricidad que, precisamente, se genera usando gas.

Pero aun así, no deja de ser el enésimo ejemplo de que dos y dos son cuatro y que por más que algunos se empeñen en decir lo contrario lo de intervenir artificialmente los precios del mercado, en el mejor de los casos, suele ser pan para hoy y hambre para mañana y que una vez que tienes el problema encima, pues ya lo único que te queda es poner parches.

Si como país no has querido apostar por la energía nuclear, estás en tu derecho, y en su momento nos inventamos un sistema de facturación que en una situación de inflación del gas puede generar este tipo de situaciones, pues ahora toca apechugar y llevarlo como podamos. Que el gobierno está sobrepasado y pegando volantazos sin saber muy bien que hacer con la subida de los precios, eso también parece bastante evidente. Lo último ha sido descartar que vaya a haber cambios en el descuento del carburante después de haber soltado una especie de globo sonda de que lo podía subir a 30 céntimos el litros.