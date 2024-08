"¿Qué pasaría si la Comunidad de Madrid, que es la que más aporta, pidiera un cupo fiscal como Cataluña?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carolina Marín, retorcida de dolor, impendida de conseguir la medalla que se merece.

En agosto normalmente habría cosas que descansaban, pero este agosto el mal es infatigable, el mal no se toma vacaciones. Todo es demasiado incluso para un trilero como Sánchez, es demasiado el lío político, institucional, moral, que protagoniza este individuo.

¿Cómo es posible que un gobierno como el de Sánchez se sostenga en el alambre con todo lo que está viviendo? Que no está debidamente unido, al que le fallan sus socios, que no tiene presupuestos y no los va a tener, presidido por un sujeto que tiene investigada a su mujer y a su hermano.

Un gobierno que para colocar a su candidato en Cataluña ha entregado un cupo fiscal que ya veremos cómo sale adelante. Con un socio de investidura que le quiere hacer mear sangre y que se quiere presentar para impedir la investidura de Illa y presionar a ERC. ¿Cómo puede continuar un gobierno con los barones del PSOE ostensiblemente cabreados?

Puede durar simplemente porque Sánchez es un anfibio, un consumado equilibrista.

Hacer que la hacienda catalana sea como la del País Vasco, recaudo, me lo quedo y pacto un dinerito por los servicios que el estado presta, supone que tienes que reformar la ley de financiación y sortear algunas sentencias del Constitucional en contra. Esto significa menos dinero para las comunidades con menos recursos, eso se traduce en que ser español en Huelva supone menos recursos para el mismo acceso a los servicios que a un ciudadano de Cataluña.

Hoy tienen que votar las juventudes de ERC para ver si su diputada en el parlamento vota a favor o en contra de la investidura de Illa. Ahora todo se centra en la amenaza de Puigdemont de que quiere volver a España para boicotear la investidura de Illa.

Sin hacienda no hay estado, es uno de los asuntos más elementales y con este acuerdo desaparece la hacienda en Cataluña. Si se entregan piezas esenciales de la soberanía a los que quieren acabar con España, menudo negocio se está haciendo.

¿Hay alguna manera de parar esta dinámica? Vamos a ver como el equipo de opinión sincronizada justifica toda esta cesión. ¿Qué pasaría en España si la Comunidad de Madrid hiciera lo mismo, pedir un cupo fiscal, siendo la que más aporta?

Este es el mismo gobierno que montó una ley para evitar la Comunidad de Madrid o Andalucía tuviera margen sobre el impuesto de patrimonio y, sin embargo, ahora privilegia a la comunidad catalana solamente por los votos a Illa.