Barbosa: “La obsesión por el derecho del catalano-hablante contrasta con no permitir expresarse en castellano"

¿Qué tal, buenos días? No hace ni cuatro horas que hemos entrado en el Invierno. Que algunos dirán “vaya, la época más fría del año”.

Ya, pero piensen también que, a partir de hoy, ya los días lo único que van a hacer es crecer. A partir de hoy, cada tarde le ganaremos a la noche unos segundos de luz, hasta llegar a esos maravillosos días de verano, especialmente en junio y julio, en los que te da la hora de cenar y todavía es de día.

Pero bueno no nos pongamos ya a pensar en el bañador porque ahora lo que toca es prepararse para la ochebuena y, sobre todo, preparar los décimos que hayamos comprado para ver si hay suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad.

Sorteo que comienza a las 9 de la mañana y con el que conectaremos ya en directo desde las 8:30 horas.

Ojo porque vamos a escuchar, como venimos reiterando desde las seis, al mejor equipo de lotero-logos que hay en toda España y parte del hemisferio norte comandado por María José Navarro.

Como se pueden imaginar, la lotería será el gran tema de conversación de esete viernes mientras la carretilla de la actualidad informativa viene también cargada hasta arriba.

Por ejemplo, si usted vive en Galicia ya se habrá enterado de que las elecciones autonómicas han sido adelantadas al 18 de febrero, de manera que esta vez no coincidirán con las vascas.

La decisión de Alfonso Rueda hará que esos comicios gallegos, en los que el PP busca la quinta mayoría absoluta, ya sin Feijoo, coincidan con el momento caliente de la tramitación y aprobación de la ley de amnistía.

Un decisión que, a buen seguro, ha contado con el visto bueno del propio Feijóo que hoy se verá las caras con Pedro Sánchez en el Congreso.

Dice el líder del PP que no descarta hablar con el presidente del gobierno de la renovación del poder judicial, en los términos en los que lo dejaron antes de la ruptura de octubre del 22.

También parece que le va a ofrecer reformar el artículo de la Constitución que califica de disminuidos a las personas con discapacidad si Sánchez le da garantías de que Sumar no aprovechará para querer reformar otras cosas.

Pero que aquí, dice Feijóo, de lo que tiene que dar explicaciones, Sánchez es sobre todo de la amnistía y de sus pactos oscuros con los separatistas.

Que ciertamente, Feijóo lo tiene a huevo para reprochar a Sánchez que está haciendo últimamente mucho más caso a lo que necesitan Cataluña o el País Vasco, que al resto de territorios españoles.

Ayer, sin ir más lejos, Sánchez estuvo en Barcelona para reunirse con Pere Aragonés y le faltó tiempo para hacerle nuevas concesiones para que squerra le ponga el sello para poder seguir gobernando.

Iba Sánchez pensando. “a ver ya le he dado la amnistía, la condonación de 15 mil millones de deuda, los cercanías, la defensa del catalán en Europa…. ¿qué le puedo dar ahora?”

Y lo que le dio a la Generalitat fueron 1600 millones de euros para los Mossos, la cesión del Ingreso Mínimo Vital, la creación de un centro de Microchips, volver a convocar la mesa de Diálogo bilateral (esa mesa que no tienen el resto de comunidades, que siguen sin ser convocadas) y un acuerdo para poder usar el catalán con la administración del Estado.

Que bien está que, “el que lo desee” pueda dirigirse en catalán a la administración del resto de Españ (y más en estos tiempos en los que resulta tan fácil traducir los documentos) pero desde luego esa obsesión por los derechos de los catalano-hablantes contrasta con la obsesión por no permitir los derechos de los que quieren expresarse en castellano, como acaba de constatar una mision del Parlamento Europeo.

Y, aún así, fíjense a pesar de tantas concesiones, ayer la Generalitat volvió a quitar la bandera de España en cuanto terminó de hablar Pedro Sánchez para que Aragonés no saliera con la bandera nacional de fondo.

Desde luego, si Sanchez quiere “reencuentro” entre españoles todavía le queda mucho trabajo por delante.

Pero hete aquí que Sánchez no pierde la esperanza y ha ofrecido a Aragonés que, a cambio de dejar apartada un poco la consulta soberanista que le podría dar un pacto fiscal con la cesión del cobro de los impuestos

Que Sánchez iba a Flirtear con la idea de dar a Cataluña algo lo más parecido posible a una fiscalidad a la carta, que acerque a Cataluña al cupo vasco y la aleje del régimen común eso ni cotizaba.

Ahora habrá que ver que negocian en esa mesa bilateral que se va a reunir a comienzos de 2024 y si la cesión de los impuestos es total... o si se crea una agencia tributaria catalana con todas las letras que es lo que se tomen los inspectores del Estado.

Y esto, dicen.. a cambio de que no den la matraca con la independencia. Pero cuando Sánchez dijo ayer que una consulta soberanista no se producirá porque no sería legal. Suena como lo que ha negado siempre y al final sí ha hecho.

Con lo cual vamos a tener un 2024 tan polémico como interesante.

Un año en el que, si se cumplen los pronósticos del presidente, veremos la foto Sánchez-PUIGDEMONT. Una vez que se haya aprobado ya la amnistía. Es lo que dijo Sánchez ayer, ya públicamente, después de que lo comentara el otro día en un corrillo con periodistas.

Y todon esto además mientras la marejada judicial que ha provocado la Ley de Amnistía sigue también en todo lo alto.

Ayer uno no sabía “dónde acudir primero”… porque no había actor jurídico que no dijera algo de relevancia sobre el asunto.

Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial rechazó, de forma unánime (también los vocales progresistas) las polémica comisiones paralemtarias sobre el supuesto lawfare

Dice el órgano de gobierno de los jueces que los magistrados que sean citados por los políticos, con la intención de poner en solfa su trabajo y su neutralidad política, no deben comparecer a ese paripé parlamentario.

Pero es que, al mismo tiempo.... al Consejo General del Poder Judicial le pitaron los oídos… porque el Fiscal General del Estado se mostró muy critico con el propio consejo.

Y es que, a Álavaro García Ortiz no le ha gustado nada que ese organismo haya dicho que él no debería seguir de Fiscal General, tras haber sido acusado por el Supremo de desviación de poder.

Bueno, pues dice el Fiscal General del Estado que a él no le nombra el poder judicial sino, Pedro Sánchez:

Le faltó decir menos mal que la Fiscalía General del Estado está controlada por Pedro Sánchez (cosa de la que presumió el propio Sánchez) y yo voy a poder seguir de Fiscal General del Estado…, aunque me critiquen todos estos por mi falta de neutralidad.

Y miren... otro que criticó al actual Consejo General del Poder Judicial, por está con el mandato caducado y por osar criticar los desmanes judiciales del gobierno…. fue Féliz Bolaños.

El ministro de Justicia compareció en el Congreso y volvió a hacer lo de los últimos días: la táctica del palo y la zanahoria.

Por un lado, va dejando hacer a los que están atacando el poder judicial y por el otro le dice a los jueces que sí que él los va a defender mucho siempre.

Bolaños comparecía en el Congreso de los Diputados, con la voz un poco tocada (como mucha gente estos días) y luego se fue a reunirse con el presidente del Tribunal Supremo que le volvió a pedir respeto por los jueces.

El problema está en que el gobierno dice una cosa pero luego permite lo contrario a sus socios de legislatura.

Ayer, sin ir más lejos... para agradar a los separatistas, Sánchez llegó a cuestionar el criterio de la Audiencia Nacional... al asegurar que él no cree que las acciones violentas de Tsunami Democratic fueran terrorismo.

Empezó diciendo que él veía Rebelión en el 1 de Octubre y ha acabado quitando importancia incluso a la violencia de aquellos días en los que se cortaron carreteras y se quemó Barcelona.

En fin que la actualidad de este día tan peculiar pasa por esos argumentos y también por alguno máas que no queremos pasar por alto.

Como les venimos contando en las últimas horas, también ha sido noticia el informe que ha presentado la Iglesia, bajo el título “Para dar luz".

¿De qué se trata? Pues de los tres tomos del estudio más completo que ha realizado nunca la Iglesia sobre los lamentables abusos a menores.

En se estudio se incluye todo lo que ha podido investigar y analizar la Iglesia en clave interna además de recoger recomendaciones del informe del defensor del pueblo y también información de la auditoria del bufete Cremades, que ayer también se dio a conocer públicamente tras haber sido entregado a los obispos.

Bueno, pues con todo eso la Iglesia ha sacado sus conclusiones.

Dolorosas conclusiones, porque como nos reiteran los obispos un solo caso de abuso ya es demasiado. Ya es insoportable.

De ahí, que los obispos hayan tenido en cuenta todas las proyecciones que se han realizado (unas con encuestas que especulan con hipotéticos casos no denunciados; otras incorporando cualquier caso que haya podido ser denunciado más allá de su comprobación...) Y con eso, negro sobre blanco, la Conferencia Episcopal habla de 806 casos registrados, de los que 363 están probados o son verosímiles.

Pero ya sean 800, 300 o fueran 1.300 si no se atendiera a las posibles duplicidades la IGLESIA reitera que lo importante no es el número... sino toda la gente que pueda estar detrás de esos números y a los que hay que pedir perdón.

Eso y evitar, por todos los medios, que esta lacra pueda seguir produciéndose.

De ahí, los objetivos que se ha marcado la Iglesia, en base a todos esos informes, y que ha explicado en La Tarde de COPE, Josecho Vera, el director de Comunicación de la Conferencia Episcopal

Decíamos que una cosa muy importante que ha destacado es que se quieren poner las bases, no sólo para detectar a los posibles abusadores sino también para que los niños puedan detectar una situación de posible abuso.

Evitar que haya críos que no entiendan lo que les ha pasado demasiado tarde cuando ya son adultos para que puedan denunciar lo antes posible.

Desde luego después de las propias víctimas la Iglesia es la que más ha sufrido en su conjunto por esta lacra a la que ahora se está tratando de poner solución y reparación.