Herrera: “El acoso al niño de Canet ha sido el más demencial y repugnante que se recuerde en muchos años”

Vídeo

Señoras, señores, me alegro buenos días...

Ya ha pasado la mitad de septiembre y estamos en la segunda parte y cuando acabe esta segunda parte quedarán solo octubre, noviembre y diciembre de este 2022 e inauguraremos un incierto 2023 ¿cómo vendrá el 23, será bueno, dominaremos la inflación, acabará la guerra?

MANIFESTACIÓN POR EL 25% EN CASTELLANO

Hoy varios nombres propios, varios lugares propios. Desde la manifestación en Barcelona del domingo de la que hablaremos a lo largo de esta mañana. Hablaremos con Javier Pulido, padre de un niño en Canet cuyo acoso ha sido el más demencial y repugnante que se recuerde en muchos años, solo por eso hay que estar el domingo de la manifestación en el Arco del Triunfo a las 12 del mediodía, en Barcelona reclamando el 25% de la educación en castellano, solo el 25%, nada más, que es una sentencia judicial.

Otros nombres, el de Macarena Olona que ayer fue a dar una conferencia y a la Universidad de Granada y el fascismo militante de izquierdas, el totalitarismo de izquierdas -que representan dos partidos del Gobierno- utilizaron la violencia para tratar de impedirlo. Felizmente estaba allí la Policía Nacional y pudo entrar.

CIS DE TEZANOS

Otros nombres, Tezanos que ha sacado a pasear el CIS porque ha dicho 'oiga que mi niño no tenga ni una sola preocupación' ¿qué pasa, que no duerme bien porque otras encuestas dicen que le saca siete puntos el PP?, pues yo hago una diciendo que él es el campeón, que es el que gana, el que va por delante. Le avergüenza publicar este sondeo hasta a la propia prensa del PSOE, la prensa del partido, hay periódicos digitales que son puramente del partido, son militantes del partido camuflados de comentaristas, pero hay queda para quien se lo quiera creer.

Le avergüenza publicar el CIS hasta a la propia prensa del PSOE

"NO HACE FALTA SER NEWTON PARA APRETAR EL BOTÓN CORRECTO"

El señor Alberto Casero, aquel que se equivocó en una votación telemática y le permitió aprobar el gobierno su contrareforma laboral -de no haber cometido aquel error a lo mejor ya estaríamos hablando de otra situación muy diferente, incluso en el PP, una crisis interna la hubiese desencadenado y vaya usted a saber en qué hubiese desembocado aquello, pero se equivocó- pues se ha vuelto a equivocar otra vez. Hombre no hace falta ser Newton para apretar el botón correcto, pero volvió a votar mal y apoyó la creación de una comisión de investigación contra el ex ministro Jorge Fernández. Fíjense, el Congreso que rechaza investigar la gestión de la pandemia, se dedica a ayudar al separatismo catalán que se enfadó mucho al enterarse de que el Gobierno de Rajoy intentó saber si Pujol y compañía tenían dinero en Andorra. Menos mal que a Casero no le ha dado por ser cirujano, es que corta el cable que no es, o la vena que no es.

SÁNCHEZ RECTIFICA SOBRE LA MARCHA EL IMPUESTO CHAVISTA A LAS ENERGÉTICAS

Pero hoy tienen ustedes al inefable Sánchez que también a su manera toca el botón no adecuado, rectificando sobre la marcha el impuesto chavista a las energéticas para adaptarlo a las directrices europeas. Bueno, no recargará el sector con una tasa por los ingresos sino que lo hará por sus beneficios en la línea de Bruselas. No es lo mismo decir a un tío '¿has vendido hoy 700? dame 100, que decir ¿cuánto has ganado de más vendiendo 700, cuál es tu beneficio y cuánto de más referente al año anterior? 50, pues dame 30'. No es lo mismo. Ahora esto va a significar que las petroleras, que son las que ahora mismo, llevándoselo crudo más o menos -valga la expresión por lo del crudo- tengan que pagar hasta un 33% más de los beneficios extras conseguidos gracias al horrible sistema energético creado por Europa, que se lo resumo en cuatro palabras: Fija los precios con el gas, aunque consumas cualquier tipo de energía más barata. Y después lo recarga con la excusa verde, aunque luego sigas dependiendo de Putin.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cambiar eso era una urgencia con o sin tierra, pero qué ha hecho Sánchez es otra cosa. Y veremos si de verdad Bruselas logra enmedárselo o no. Él ha fijado una compensación patrimonial sobre los ingresos a todo el sector, incluyendo a las eléctricas, pese a que la ganancia está en el gas y en el petróleo, que es una fórmula que se impone a quien recibe una concesión administrativa para ofrecer un servicio público, que es dudosamente legal para este asunto.

Tezanos, los magistrados progres del Constitucional, todos tienen claro lo que quieren, que gane Sánchez o que parezca que puede ganar

Y además de meter en el ajo a las eléctricas, que también sufren los precios del gas -y no se están forrando como petroleras y gasísticas- , lo con la banca y con todo lo que se mueve. Porque Sánchez además de pasta, quiere convertir su guerra contra los hombres del puro en el centro de su campaña electoral. Mucho hombre del puro pero ayer se va un acto con el BBVA y no les dice ni pío. Luego eso sí, este Robin Hood de mercadillo se va a Toledo y la afición le agradece todo con más abucheos y silbidos que los que escuchó Luis Figo cuando volvió al Nou Camp vestido de merengue.

Un solo gobierno y tres posturas distintas, eso sí que es cohesión, eso sí que es un ejemplo para el mundo

Miren, Tezanos, los magistrados progres del Constitucional, todos tienen claro lo que quieren, que gane Sánchez o que parezca que puede ganar. Tezanos es un propagandista que utiliza una Institución del Estado para inducir el efecto Pigmalion, es decir inducir el voto a Sánchez a fuerza de insistir en que va a ser ganador.

Pero de los magistrados del Constitucional se puede añadir algo nuevo. No les va a dar ni un poco de pudor ayudar a un tipo que está a punto por segunda vez, de anular una sentencia del Supremo para indultar de nuevo a gente que ha delinquido, porque el asunto mollar del indulto continúa ahí y va acontinuar durante mucho tiempo y veremos qué nos depara.

UN SOLO GOBIERNO, TRES POSTURAS, ESO SÍ QUE ES COHESIÓN

Ayer mismo el Congreso de los Diputados votaba la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia. Este gobierno, el que tenemos en España tiene tres partidos: PSOE, Izquierda Unida y Podemos, bueno pues cada uno de ellos votó una cosa distinta. El PSOE votó que sí, Izquierda Unida votó que no y Podemos se abstuvo. Un solo gobierno y tres posturas distintas, eso sí que es cohesión, eso sí que es un ejemplo para el mundo. Ya verán ustedes cuando haya que negociar el presupuesto y el aumento de gasto en Defensa que ha prometido Sánchez a la OTAN y va a tener que cumplir ya lo verán.

PINCHA AQUÍ PARA LEER Y ESCUCHAR LOS MONÓLOGOS DE CARLOS HERRERA

Audio