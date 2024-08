Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

El día de hoy es la traca final, el acto final de un proces del 2017 que acaba con la vuelta anunciada y la previsible detención del que ha mantenido la llama viva de todo este desbarajuste. El acto final en el que Puigdemont vuelve a españa para reventar el debate y la posterior votación para elegir, según está pactado, a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, con el pacto fiscal ya acordado entre ERC y Junts.

Es retrasar un acto para impedir que Illa sea elegido hoy, un debate que se producirá mañana o pasado con Puigdemont detenido si las cosas van como tienen que ir.

Hoy veremos la puesta en escena del disparate en la que se ha convertido la política catalana. Puigdemont montará su numerito final.

Vuelve, no sabemos como ni por donde, se supone que será detenido y lo tendrán que hacer los mosos. La duda está si esto pasa en la frontera cuando cruce. Hay un acto convocado en el acto del triunfo que es el gran paseo que desemboca donde está el Parlamento Catalán.

La intencion de Puigdemont es entrar al parlamento y para que sea detenido tiene que dar permiso el presidente, que es de su partido.

¿Y si no llega? ¿Y si está ya? ¿Y si baja de un coche y quiere dejarse acompañar de una masa triunfal? Una vez detenido, ¿ante quien responde? El juez Llarena reclama que sea puesto a su disposición para que el dictamine lo que sea pertinente. Luego llegará Conde Pumpido y lo sacará.

Él sabe que sus delitos han sido casi todos borrados por la ley de amnistía que ha redactado su propio abogado. Sus 7 votos y la ambición de Sánchez han conseguido eso.

Pero no puede llegar al parlamento tal cual, quiera o no deberá ser detenido antes y si no lo es, es un escándalo.

¿Qué movimento habrá por parte de las fuerzas políticas que están dentro del parlament?

El pacto entre el PSC y ERC está tomado, firmado y antes o después saldrá adelante.

Algunas informaciones dicen que el entorno de Puigdemont asegura que 'heroes anónimos' de los mosos le van a facilitar la entrada al parlamento.

