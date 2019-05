Herrera a las 8, viernes 31 de mayo

Tiempo de lectura: 1



Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

Prepárense porque este fin de semana va a hacer calor. No sé exactamente qué es lo que llega ni por dónde viene ni cómo se le llama. Eso me lo contará luego Maldonado, pero va a hacer calor. Calor porque acaba mayo y se recibe junio. Es un mes particularmente caluroso. Apasionante el mes de junio, y más este mes de junio, donde nos esperan informaciones inagotables; donde antes de que llegue la mitad del mes, en los ayuntamientos, se tiene que haber puesto de acuerdo porque si no gobierna el que más votos tenga que, por cierto, ya veremos luego como gobernaría; pero de aquí al 15 mucha negociación.

Eso condicionará también las negociaciones para la formación de gobierno en comunidades autónomas. Y hay menos prisa para la formación de un gobierno con mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Y aquí todos están tocándose los lados unos a otros, por aquí por allá.

Bueno, le decía que el calor, por ejemplo, mañana se va a sentir mucho y notar mucho en Sevilla, ya hoy, sin ir más lejos, se esperan 38-39 grados en un día en el que la ciudad está que se lo está pasando en grande.

¿Por qué? Porque mañana es el Día de las Fuerzas Armadas, hay parada militar en el Paseo de Colón de Sevilla, pero hay muchas actividades que están organizando los tres ejércitos en la ciudad y, la verdad, es que es la ciudad... Aquí nos lo estamos pasando de maravilla, yendo a un lado a otro, a una exhibición ayer en el Guadalquivir, una exhibición de rescate y de ataque de embarcaciones a otras con helicóptero para arriba, para... Fantástico. Como ustedes comprenderán, las fuerzas de élite, como los de ferrocarriles, estas cosas nos tocan la fibra, el corazón.