Herrera: "Cs vende como activo la regeneración, pero en Castilla y León ha habido sombra de pucherazo"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Le advierto una cosa, en nada y menos nos hemos cargado ya el tercer mes del año porque estamos casi a la mitad de marzo. Y marzo lo habíamos comenzado hace nada y menos. Hoy el tiempo es estable. Es un tiempo de primavera en prácticamente todo el país porque los cielos son poco nubosos y oiga, ayer por la tarde en esta ciudad desde la que les hablo, que es la mía y la de ustedes, que se llama Sevilla, tarde de viacrucis de primavera, pero oiga, con todos los avíos: con el azahar a medio estallar, con la talla imponente que Juan de Mesa hizo hace 400 años para la Hermandad de Montserrat. Una hermandad que fundaron catalanes hace 400 años ya en Sevilla. De ese Cristo de la conversión del Buen Ladrón, vertical, caminando imponente, absolutamente imponente, de una grandeza... Con esa sensación de cuando la primavera te abraza con el calor de media tarde y los olores y...

¿Qué quiere que le diga? Pues a lo mejor, que cuando marzo mayea, luego viene mayo y se pone a marcear y hay alguna tontería. Pero, de momento, en fin... Algún día llegarán algunas lluvias que siguen haciendo falta, pero tardes como la de ayer disfrutéla en el lugar de donde esté. Pásenlo en grande y escuchen este programa que, además, le cuenta muchas cosas y algunas de las que usted ya sabe porque, seguramente, quién no sabe a estas alturas que el Real Madrid ha vuelto a contratar a Zinedine Zidane para que dirija el equipo, lo transforme, eche a unos cuantos que parece que no están funcionando muy bien y contrate a otros y ponga el equipo en marcha después de haberse marchado al final de temporada viendo que la cosa iba a regular o que iba a ir irregular.

Pues hay algunos jugadores que, seguramente, vamos... La cabeza les huele a dinamita o a fósforo. Que si Bale, que si Ceballos, que si Isco, que si el otro... La verdad que no sé. Pero de fútbol hoy se habla seguramente más que de política. Y usted me dirá, es que, perdone, la gente normal hablamos menos de política de lo que usted cree. Nos gusta mucho saber qué pasa, pero hablamos de esas cosas, de si viene Zidane o si no va Zidane al Real Madrid. Y yo le pregunto, oiga, pues lo que decide la Junta Electoral Central es muy importante para los comunes.

Pues porque la Junta Electoral Central ayer decidió que el Gobierno puede seguir dando ruedas de prensa después de los Consejos de Ministros estos días siempre y cuando la rueda de prensa sea como la última que dio la señora Celaá, no como las anteriores que eran... Bueno, eran cohetería pura. Punto número uno.

Y también decidió la Junta Electoral Central que la Generalidad de Cataluña tiene que quitar todos los lacitos amarillos que tiene colgados en todos los edificios públicos, además de las banderas estrelladas en todos los edificios de la Generalidad porque aquí, saben ustedes, que la Generalidad está al servicio de una idea pública, de una idea partidista concreta, que es la que simboliza el lazo amarillo.

Y en campaña electoral le dice la Junta Electoral Central que no pueden. Otra cosa es lo que vayan a hacer, que es lo que han hecho siempre, que es pasarse lo que te digan por donde... Bueno, esas cosas, el haberse pasado todo lo que le dicen que lo que le digan y no le digan es lo que, entre otras, les ha llevado al juicio del 'procés' en el que ahora están declarando los Mossos d'Esquadra.

Declararon ante la Fiscalía y la acusación y ahora están declarando ante las defensas. Ninguna de las dos declaraciones les es, digamos que demasiado favorable a los acusados porque tanto el señor Castellví como el señor Quevedo lo que vienen a decir es que ellos, los Mossos, le habían dicho al Gobierno, a Puigdemont en persona y en varias reuniones a Puigdemont, a Junqueras, más Forn y más el que pasara por allí, que el día 1 de octubre era un día en el que había mucho peligro de que asomara algún tipo de violencia y que les contestaron que en la duda entre si hacíamos caso a las instituciones o realmente tirábamos hacia delante con lo que el pueblo en sí ansía y espera, elegíamos lo segundo. Esa es una evidencia más que tampoco va en favor... En fin. No va en favor de quienes están sentados en el banquillo de los acusados.

Y el otro asunto, hoy está Cs no en el ojo del huracán, pero sí en cierto porque no le ha salido bien una operación a Albert Rivera. ¿Qué operación? Pues una operación que, a lo mejor, la idea era buena. Es que la señora Silvia Clemente, que era presidenta de las Cortes de Castilla y León, había sido consejera con el PP, en fin... Un activo del Partido Popular, que sabía que no contaba o no entraba en los planes del señor Casado, pues se dejara seducir por el señor Rivera y, bueno, formara parte, fuera la candidata en primarias a presidir o a encabezar la lista de Cs para esa comunidad.

Bueno, y hubo primarias y por poco ganó la señora Clemente. ¡Qué bien! Bueno, pues luego resulta que unos cuantos militantes ven que hay ahí unos 82 votos que son contabilizados a favor de ella, pero que en realidad eran nulos, y piden la revisión de las votaciones y se hace la revisión de las votaciones y se ve que el que ha ganado el señor Francisco Igea.

Bueno, de momento eso es lo que te... Eso te supone a ti un contratiempo porque tú has apostado por una persona y la militancia no te la ha dado. ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada. Pero, por otra parte, tú que tienes un partido que vendes como gran activo la regeneración democrática resulta que ha habido sombra de pucherazo o digamos que mala contabilidad de algunos votos. Pues es un contratiempo añadido a todo ello. Así que si la idea en un principio era buena, el desarrollo ha sido poco afortunado y ahora habrá que...

Yo me imagino que todo esto redunda en las reflexiones que se vienen haciendo siempre acerca de las primarias en los partidos. Hay a quien le gustan mucho. Hay a quien no les gusta absolutamente nada, pero la verdad es que las primarias a veces traen más problemas que la soluciones que dicen que van a aportar.

Y un recuerdo a Martín Chirino, ese hombre que nunca dejó de ser insular canario, que pasó muchos años en Madrid, que ha muerto a los 94 años después de haber sido miembro destacado de un mítico grupo, 'El Paso', el colectivo de artistas que se fundó en el año 57 en Madrid, que impulsó la vanguardia española de la posguerra. Es uno de los grandes señores del hierro, como lo fue Julio González, Oteiza Chillida o Ángel Ferrán. Ayer fallecía en Madrid.