Herrera: “La única certeza que te ofrece Sánchez es que va a mentir”

Carlos Herrera, director y presentador de ' Herrera en COPE ', se ha referido en su monólogo de este viernes a los últimos datos que hemos conocido sobre el impacto de la crisis del coronavirus en España. Unos efectos que van más allá de los aspectos sanitarios y que también están afectando de lleno a otros sectores como el laboral y el económico.

Herrera, sobre el panorama económico que marcará el futuro de España

El pasado jueves conocíamos dos datos que han hecho temblar a la economía española en las últimas horas. Por un lado, el PIB de nuestro país caía en el último trimestre un 5,2%, la peor cifra de la historia y que dobla la obtenida en la peor etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009. En este sentido, Herrera ha mostrado su preocupación por estos datos, sobre todo por la comparativa en términos económicos con el resto de países de nuestro entorno: "Todos los países tienen sus problemas económicos, pero los que tienen un insolvente al frente del país, como nosotros, esos sufren la crisis mucho más”.

En este 1 de mayo también se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que será muy diferente a la de otros años por la ausencia de manifestaciones en las calles pero que estará marcada por los malos datos que también hemos conocido esta semana sobre la EPA: El mercado laboral español perdió 285.600 empleos durante el primer trimestre y el paro aumentó en 121.000 personas lo que deja el total en 3.313.000. Eso eleva la tasa hasta el 14,41% de la población activa, según la EPA.

Sobre la preocupación que existe en España respecto al empleo, Herrera ha explicado que en los últimos años se han podido crear en nuestro país puestos de trabajo a un ritmo lento gracias a la Reforma Laboral, plan que no tiene la aceptación del actual Gobierno de España : "La reforma laboral hizo posible que el crecimiento del empleo se produjera con un escenario de crecimiento menor. Esto acaba de empezar. Todo el mundo ha quedado tocado pero nosotros más".

El próximo lunes comienza el camino hacia la "nueva normalidad"

En relación a las cifras que Sanidad ha aportado en las últimas horas sobre el número de fallecidos e infectados por el coronavirus, el comunicador sigue mostrando su preocupación y todas las dudas que tiene sobre el comienzo de la desescalada que arrancará el próximo lunes: “La cifra de fallecidos descendió de manera sustancial, pero la pregunta es si esto es suficiente para arrancar la desescalada, porque hay que ser conscientes de que en España se siguen produciendo más mil de contagios diarios y decenas de muertes después de un mes y medio confinados en casa. Así que alegrías las justas".

Carlos Herrera responde a las recomendaciones de Teresa Ribera al sector de la hostelería

Uno de los puntos más importantes del comienzo de este camino hacia la "nueva normalidad", así la ha descrito el Gobierno, es que desde el próximo lunes 4 de mayo, algunos negocios de la hostelería podrán volver a abrir con ciertas limitaciones y con el 30% de aforo como máximo permitido.

Varias asociaciones de autónomos y también de empresarios de la hostelería han mostrado su preocupación ante las exigencias del Ejecutivo para poder poner en marcha sus negocios, ya que abrir solo una tercera parte de su local no les permitiría obtener beneficios o recuperar empleados que en la actualidad están en un ERTE. Ante esta preocupación emitida por muchos empresarios de nuestro país, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comentado que abrir "no es una obligación" y que pueden mantenerse cerrados muchos comercios si sus responsables y empleados "no se sienten cómodos".

Herrera ha mostrado su opinión sobre las palabras de Ribera, destacando el "rompecabezas" de estas medidas dictadas por la responsable de Transición Ecológica: "Este plan está hecho por Teresa Ribera, lo cual eso es una garantía de protocolo enredado, literalmente enredado. Es un plan que no lleva medidas económicas de acompañamiento y que obliga a los empresarios a que si abren su local tiene que ser para atender solamente al 30 % de la capacidad del mismo, y le dicen los empresarios que si con el 30% piensa la vicepresidenta que van a ganara algo de dinero. Ante esto sale la señora Teresa Ribera, con esa facilidad para ganar amigos que tiene, para decir que "si no están cómodos que abran. Es una decisión libre".

El presentador de 'Herrera en COPE', ha querido explicar su punto de vista sobre las palabras de la vicepresidenta, las cuales tienen un trasfondo muy importante: "Pero a esta frase le falta la segunda parte que es donde está el problema: si no abres tú sabrás porque los ERTES se acabaron. Cuidado que esa es la clave de esa frase. En este Gobierno son incapaces de tramitar ERTES. Lo han demostrado, pero tienen una agilidad enloquecida para cobrar a los autónomos las cuotas que sean necesarias".

En esta dirección, el comunicador ha querido resaltar las preocupaciones que existe en el sector de la hostelería ante el comienzo del desconfinamiento con estas medidas establecidas por parte del Gobierno: Los hosteleros tienen temor y confusión por la apertura parcial de los de los establecimientos, es normal que tengan esas sensaciones. A todos ellos les encantaría quedarse en su casa siempre que el Gobierno les garantizara como mínimo la mitad del sueldo de una ministra, pero no es el caso. Se les acumulan los pagos, las letras, los sueldos, los recibos, los proveedores, y no tienen ingresos. Lo cómodo, vicepresidenta, es ser ministra. Pero pregunte fuera a la gente para saber quién es más importante, ¿el camarero que cada mañana les pone un café o una ministra de no sé qué?".

Distanciamiento de Sánchez con Javier Lambán por la gestión de la crisis

El comunicador también se ha referido a la sesión del pasado jueves en el Senado y a la ausencia de Pedro Sánchez en esta reunión de los diferentes presidentes autonómicos en la Cámara Alta: "El presidente no acudió al Senado, parece que con las comparecencias del domingo tiene".

En dicha comparecencia resonó con mucha fuerza las palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán : el presidente regional señaló que "le preocupa más la vida de los aragoneses que la supervivencia de Pedro Sánchez en el Gobierno", unas palabras que siguen marcando el distanciamiento de ciertos varones socialistas con la gestión de Sánchez respecto a la crisis del coronavirus.

Las mentiras de Sánchez sobre el número de pruebas PCR que se hacen en España

Por último, Herrera ha citado la noticia que este viernes ha publicado ABC y en la que se desmiente las palabras de Pedro Sánchez el pasado fin de semana sobre la existencia de un informe de la Universidad Johns Hopkins, y que situaba a España como uno de los principales países en hacer pruebas PCR en la lucha contra el coronavirus.

Sobre estas líneas, el comunicador ha querido volver a la resaltar la obsesión que tiene el presidente del Gobierno con la mentira: " Cada vez que tiene que hablar de los test larga una trola. Primero que éramos de los que más hacíamos y luego el culebrón con la estadística de la OCDE. La última ha sido la de citar el ranking de la Universidad John Hopkins. ABC ha comprobado que esa universidad no hace ranking de test a nivel internacional, solo para Estados Unidos. Se puede mentir por necesidad e incluso por educación, pero es que miente por deporte. El ante la duda va con la mentira por delante. La única certeza que te ofrece Sánchez es que siempre va a mentir. Esto también forma parte de la 'nueva normalidad' y todo eso".