Herrera: "Torra prohíbe reuniones de más de 10 personas, pero permite que la Diada saque a la calle a 50 mil"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es viernes, es 11 de septiembre del 2020. ¿Les puedo contar algo nuevo de la pandemia? Pues que los contagios siguen subiendo en España, aunque Sanidad empieza a hablar de estabilización. Bueno, sabrá exactamente cuál es ese laberíntico sistema que tiene Sanidad, de valorar las cosas, cuál es el dato que le hace pensar que estamos en estabilización, pero es lo que dice Fernando Simón. Bueno, no hay nada nuevo de la vacuna, solo que AstraZeneca confirma que los ensayos se van a retomar pronto, con lo cual se podrían cumplir los plazos que el laboratorio, Oxford, o sea, la universidad habían establecido.

Y ayer se dio una batalla en el parlamento, una batalla cruenta en la que los alcaldes le ganaron la batalla al Gobierno. El Congreso tumbó ayer el decreto con el que el Gobierno pretendía atracar, este decreto-atraco, para confiscar el supuesto superávit de los ayuntamientos, algunos lo han tenido, otros no lo han tenido. El Gobierno necesita liquidez y mira a todas partes donde haya algo de dinero acumulado, aunque no sea suyo, peor lo quiere hacer.

LA PRIMERA GRAN DERROTA DEL GOBIERNO

Lo de ayer, lo que sirvió fundamental no está solo para tumbar ese decreto, sino para que se visualice la fuerza real del Gobierno. Mucha foto a lo Kennedy. Muchos aplausos rocieros, pero es Sánchez el presidente con menos diputados de la historia, es el más dependiente, además de lo peor de cada casa porque lo ha elegido él, que podía haber elegido otras compañías. No ha podido meter las garras en un dinero que no era suyo, que tampoco merece ser llamado superávit, por cierto. Un país con un déficit que va a rondar los 160 mil millones. Lo que ha quedado demostrado es que es un presidente fiscalizado, tutelado, es un presidente que depende de Podemos, de ERC y de Bildu.

Igual que le han tratado en este asunto todos estos partidos que, según la ministra Montero, aman a España, sobre todo lo suficiente para acabar con ella, de ahora en adelante en nada le van a auxiliar si cumple dos requisitos: que les beneficie mucho a ellos y, sobre todo, que perjudique al resto. Y esa es una tutela que ha aceptado Sánchez, es un acto innominioso de un señor que un día sufre por etarras, otro nos hermana con Caracas, y es el reconocimiento expreso de que a Sánchez si le dan a elegir entre él y España, siempre va a elegir Sánchez.

Y, miren, además, aquí no hay geometría variable ni mandangas fabricadas por asesores de medio pelo o de pelo implantado o de lo que sea que se creen que la política es House of Cards. No, no, lo que hay ahora es un líder que aceptó un precio muy alto para llegar a la Moncloa y ahora le pasan facturas porque si con este asunto de los ayuntamientos le han humillado, qué no estarán dispuestos a hacer con aquellos decretos y cuentas que importan de verdad como son los presupuestos, los de todo el país, o sea, que Sánchez tenga tendidas las manos del PP, de Cs para llegar a pactos de Estado imprescindibles y los desprecie hace más grave la elección. Es él quien elige a tipos que van a humillar a España a cambio de un Falcon, cuatro fotos, unas dosis tremendas de “egoina” y de todo lo demás.

LOS RECORTES A LOS FUNCIONARIOS

Y vienen recortes, como ayer les decíamos, ya están aquí. Ayer la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que siempre es de un natural, prudente, no es una mujer de cohetería fácil, ayer ejerció de nuevo la prudencia, pero no pudo desmentir que el Gobierno esté estudiando la previsible congelación o recorte de salarios de empleados públicos.

Miren, cuando no se desmiente es porque, cuando menos, lo estás considerando. Y, además no tienes seguramente más remedio porque la situación es la que es. Meterle mano al gasto público superfluo en la administración es imprescindible. En ello no entra el sueldo de los funcionarios, es otra cosa, pero eso que llaman estado de bienestar parece otra cosa, bienestar del Estado, así que si se puede, se debe adelgazar a esa industria política y productiva debe hacerse. O sea, cuántos observatorios del clima hacen falta cuando el clima es el mismo para todos, cuántos institutos de la mujer, del perro, del garbanzo, de la igualdad, del hombre bajito, del hombre alto, del pingüino, de eso cuánto hace falta, o sea, cuántas fundaciones del no sé qué, del no sé cuántos, cuántos convenios colectivos apañados entre sindicalistas y políticos. Todo eso agota los presupuestos y no nos damos cuenta. Por ahí hay que empezar.

Vamos a ver qué nos depara el futuro inmediato, pero, oiga, vienen curvas no, estamos metidos en todas las curvas posibles. Y hay cabreo ya en los funcionarios, los empleados públicos, pues miren, que les recuerdo que son policías, médicos, jueces, abogados del Estado y otras muchas cosas, no recuperaron los recortes a los que los sometió Rodríguez Zapatero. En España hay cerca de tres millones de funcionarios que se han enterado por este programa, por la prensa y recuerdan varias cosas al Gobierno: le recuerdan que en estos tres años si no han perdido poder adquisitivo es por los acuerdos que firmaron con el PP. La segunta es que en 2010 el Gobierno de Rodríguez Zapatero recortó entre un 5 y un 10 y no lo han recuperado. Y veremos los pensionistas, que son los siguientes de la lista, qué habrá de pasar.

HERRERA, A TORRA: "¿VAS A PEDIR PERDÓN POR LAS MUERTES DE COMPANYS?"

Bueno, y hoy nos preparamos para el enésimo show independentista. Es que ni la pandemia consigue frenarles. Hoy es 11 de septiembre, en Cataluña se celebra la Diada, que de un tiempo a esta parte saben que los independentistas miden su fuerza, manifestaciones, entran en éxtasis y estas cosas, performance masivas en las calles, algunas imaginativas, hay que decir, y bien organizadas. Bueno, pues este año cualquiera podría decir que no se van a convocar manifestaciones porque teniendo en cuenta que la Generalidad prohíbe reuniones de más de 10 personas, cómo va a permitir manifestaciones de 50 mil. Pues no, la ANC quiere sacar 50 mil personas en varias manifestaciones en varios municipios.

Jordi Bedmar

¿Y el poder ejecutivo que tiene el señor Torra qué dice? Hombre, ser prudentes, ¿no? No, no, que el virus sabe distinguir a un buen catalán. Y luego, además, exige que se pida disculpas el Rey y el presidente del Gobierno por el fusilamiento de Companys. De acuerdo, que Sánchez pida perdón por eso, que ya ve usted lo que tiene que ver con eso, pero bueno, que el Rey pida perdón por eso. Ahora tú vas a pedir perdón inmediatamente por todas las miles de personas, las cuales murieron por culpa de Companys, que dio un golpe de Estado y se convirtió en mártir después de su fusilamiento. Ya lo decía Calvó, tremendo error han cometido, han convertido en mito a un mediocre. De acuerdo, Sánchez y el Rey piden perdón, pero tú pides perdón por todas las torturas, las purgas, las campañas de terror, los fusilamientos, los tribunales populares, los asesinos, las hordas callejeras, los robos, los incendios que promocionó y que puso en marcha Companys. ¿Le vas a pedir perdón a todos los catalanes, que mató a catalanes, no a tíos de Tenerife, los mató Luis Companys? ¿Vas a pedir perdón tú por eso?