Herrera: “Toca recoger el nacimiento, echarse una bufanda y a lo mejor usar una mascarilla en hospitales"

Señoras, señores, me alegro buenos días.

Bueno ya le hemos visto la espalda al rey Baltasar o sea que comienza el tiempo ordinario de la Iglesia hasta la Cuaresma que este año cae en San Valentín.

Toca recoger el nacimiento, quitar el árbol, poner el despertador, echarse una bufanda al cuello y a lo mejor una mascarilla en centros de salud y en hospitales. Sería bueno no colapsar las urgencias a cuenta de una gripe que se puede curar en casa yendo con cuidado y en casos graves y efectivamente acudir a la asistencia médica debida.

La punta de esta gripe seguramente aparecerá cuando dentro de unos días un par de semanas dicen los expertos en cuanto a los niños hayan vuelto del colegio a casa del colegio a casa, virus por aquí y por allá y lo que acarrea.

Año con gobernabilidad delicada

Y luego un año político con elecciones, gallegas,vascas y europeas de momento y gobernabilidad delicada. Lógico cuando tú tienes un gobierno débil asentado en una serie de pivotes, que más que pivotes son unos chantajistas que van a pasar al cobro todo lo que quieren y tú le has dicho que sí a cambio de poder ser presidente, pues cada prueba es una prueba

Sánchez articuló una mayoría para evitar que gobernara Feijóo pero esa mayoría aún tiene que demostrar que es útil para gobernar España. Y ahora esta semana viene una prueba con tres decretos leyes, cuyo futuro es incierto.

El primer decreto es el ómnibus, ahí se actualizan ayudas económicas por la crisis de Ucrania, la guerra de Gaza. El segundo una serie de reformas judiciales para desbloquear el pago de otros 10.000 millones de fondos europeos y el tercero, de carácter laboral, reforma el subsidio por desempleo.

El PP ha dicho que votará que no a todo. Es la oposición y lo lógico es que se opongan, lo sorprendente es la oposición anunciada por algunos socios de Sánchez. Ahí está podemos con cinco diputados marcando perfil ante Yolanda Sánchez, Yolanda Díaz y poniendo pegas a la reforma del subsidio de desempleo. Y lo más interesante es la posición de Junts per frikando. La semana pasada anunció su voto en contra y ayer Jordi Turull, que es la mano derecha de Puigdemont tampoco es el más listo de la clase, reiteró que la posición actual de Junts es un 'no' rotundo al decreto de reformas judiciales que ha presentado Gracita Bolaños.

El primer elemento de fricción fue una disposición en el texto que certificaba la suspensión inmediata de cualquier legislación sometida a cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia Europeo. Eso es algo que ya pasa pero que se deja explícito en el texto.

Y Junts torció el gesto porque supone la paralización inmediata de la ley de amnistía si el Supremo presenta esa cuestión prejudicial. Y Marchena presidente de ese tribunal de la sala que juzgó el caso del 1-O es más que probable que si tiene opción presente esa acción judicial.

Pero además los de Puigdemont han descubierto otro flanco contrario a sus intereses. El texto presentado por el gobierno deja abierta la posibilidad de que el gobierno presente una demanda de revisión contra sentencias del tribunal europeo de Derechos Humanos.

¿Y qué temen los golpistas? Que así se podría descafeinar una eventual resolución de ese tribunal favorable a sus intereses.

Un poquito complicado de entender pero les recuerdo que uno de los elementos fundamentales de toda la estrategia del golpismo catalán es conseguir que el Tribunal de Derechos Humanos condene a España por la respuesta al golpe del 2017. Y también quieren hacer pagar a Bolaños la osadía de haber concedido a Oriol Junqueras la foto de sus negociaciones.

¿Quiere esto decir que el gobierno va a salir derrotado en la primera votación importante de la legislatura? No apuesten por ello.

Santos Cerdán que es el negociador del PSOE ya tuvo que peregrinar la semana pasada a Barcelona y ahora mismo tanto Chiqui Montero como Gracita Bolaños deben de estar haciendo ahora extras para lograr el apoyo de los socios.

Tanto en el caso de Podemos como el de Junts veremos el acuerdo de ultimísima hora que salve al gobierno como siempre, que le permita a los socios más díscolos ganar cuota de protagonismo.

Las citas de la legislatura

La legislatura tiene varias citas: la primera de las elecciones gallegas, 18 de febrero. Encuestas favorables al PP quería muy bien en no creérselas. Ayer Alfonso Rueda presentó su candidatura con un llamamiento a evitar que Galicia se convierta en un nuevo foco de tensión territorial.

Y luego las vascas. Otro sondeo vuelve a poner a Bildu por delante del PNV y luego las europeas donde ahí pueda ver otro revolcón electoral.

¿Y en medio qué?

Ahí está pendiente la foto prometida de Sánchez con Puigdemont, la mesa de autodeterminación con el mediador internacional y puede que incluso el cambio de alianzas en el Ayuntamiento de Barcelona.

Y de fondo el debate sobre la amnistía. Hoy se habla de que la mayoría de los españoles en varios estudios: el 41% de votantes en PSOE 51% de los catalanes en contra de esta ley de amnistía. Ojo que una de las perversiones políticas de las cesiones de Sánchez a Puigdemont es ignorar a la mayoría de catalanes contrarios al procés. Quienes más sufrieron la inquietud, la incertidumbre generada por aquel gobierno irresponsable fueron los catalanes no independentistas, que por cierto insisto una vez más que lo diré hasta que me duela la dentadura, son mayoría.

Eran catalanes los que no pudieron viajar en tren o en avión porque se paralizaron estaciones y aeropuertos, los que tuvieron que cerrar sus tiendas por disturbios. Son catalanes quienes sufren el deterioro económico de esa comunidad. Puede que en el 1 de octubre se movilizaron un millón de catalanes pero hubo 7 millones que no lo hicieron y esos catalanes son invisibles para Pedro Sánchez. Cuidado con ese número.