Herrera: "La tesis destroza la ejemplaridad pública que Sánchez predica con su ley del embudo"

Señoras, señores, me alegro. Buenos días

Estamos en San Cristóbal de La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Mañana celebra su día grande, el Cristo de La Laguna. Un Cristo que llegó hace 500 años a Canarias desde Sanlúcar de Barrameda después de haber dado paseos por media Europa. Esta devoción absoluta, junto con la Virgen de Candelaria, de la población canaria y de los no canarios. Estamos en quinario, y quinario es también lo que pasan algunos en estas horas. Una batalla campal. Se está dando una batalla ecampal en España en la que no va a quedar ni uno. Cuando empecemos a abrir archivos y a revisar titulaciones y hasta el inglés alto y esas cosas que se ponen en los currículum nos vamos a llevar más de una sorpresa.

Hasta la fecha había varios libros que eran los más misteriosos de la historia: el manuscrito Voynich, que es una suerte de catálogo botánico escrito en una cosa que no se sabe; o el grimorio de San Cipriano. Tal vez lo sea el palimpsesto de Arquímedes. ¡Quién sabe si uno de los libros más misteriosos sea el Necronomicon! No, no. Hasta ahora uno de los libros más misteriosos de Occidente y de Oriente es la tesis de Sánchez. La tesis doctoral que le permitió ser doctor en Economía y que es un paso preceptivo que todo aquel que quiere acceder al doctorado tiene que realizar. Una tesis original sobre un tema decidido por el interesado en el que no cabe ni siquiera el autoplagio. Ni siquiera el decir 'como yo dije en su día esto es así porque es así o porque es lo otro'.

La tesis de Sánchez que está custodiada en la Universidad Camilo José Cela en la biblioteca y no en la red digital como ayer mintió en el Congreso el presidente del Gobierno cuando con bastante audacia y buen olfato Albert Rivera le preguntó sobre ello. Esa tesis, para consultarla, usted tiene que hacer más trámites que para ver el Rey. Tiene que escribir, ser admitido, puede leerla en la biblioteca, no fotografiarla, no fotocopiarla y hacer cola porque ahora mismo eso es como carnicería en hora en hora punta.

Y cuando algunos lo han hecho, como Manuel Conthe, se comprende que Pedro Sánchez haya querido mantener su tesis en secreto. No solo por la infinita mediocridad intelectual que rezuma en sus conclusiones sino también por su tono crítico de todo lo realizado por España en el periodo 2000-2012. Es decir, Rodríguez Zapatero y compañía cuando era ministro de Industria Miguel Sebastián.

Bueno, hoy ABC pública que la tesis de Pedro Sánchez esta plagiada, que copió a otros autores. Que fusiló informes del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Que volcó artículos suyos ya publicados. Dice que el jefe de Gabinete de Miguel Sebastián, Carlos Ocaña, firmó como coautor el libro que Pedro Sánchez publicó meses después de hacer la tesis doctoral. Y todo esto ustedes dirán: ¿es un terremoto o no lo es? ¿realmente un presidente de gobierno puede estar a expensas de lo que haya pasado en una tesis que publicó hace años? El tema está dónde está porque ahí lo ha colocado la izquierda. Y es donde ha puesto el listón de la moralidad de los diferentes líderes. De ahí que la batalla campal comience y no sepamos dónde va a llegar. Dice Sánchez en un comunicado emitido que va a emprender acciones legales contra el ABC. Está en su derecho pero todo se soluciona antes publicando la tesis. Permita su lectora, su análisis criptográfico... Y así podríamos también responder a una de las preguntas que ahora se hace mucha gente. Si esa tesis es un bodrio intelectual como señala Manuel Conthe, si esa tesis contiene, como señala en esta exclusiva el diario ABC, párrafos copiados y frases y auténticos tramos copiados de doctores de la Universidad... Si es así, ¿por qué la Universidad Camilo José Cela le da un cum laude? ¿Alguno de ustedes de los que está aquí en el Teatro Leal de La Laguna ha tenido un cum laude alguna vez en su vida? Es por verle la cara a un tío con un cum laude. Si buscan en mi expediente no encontrarán nada parecido a un cum laude. Pero igual hay que ir a la Universidad Camilo José Cela

Sánchez es el presidente de España. Es la cabeza visible de la política española en el exterior. A un ministro de defensa alemán se lo pulieron porque el 20% de su tesis estaba plagiada. Y era el ministro favorito de Merkel. Después de haber querido vender como ejemplar la dimisión de Montón, veremos qué hace Sánchez más allá de emprender acciones legales contra el diario que da todo tipo de información y de datos acerca de esa tesis electoral. Y que señala en su editorial que ahora se entiende el celo de Sánchez por mantener ese trabajo oculto a la opinión pública. Este asunto destroza la ejemplaridad pública que Sánchez predica con esa ley del embudo. Y, desde luego, de la Universidad que demuestra una severa falta de integridad académica al calificar de cum laude ese trabajo.

Y ahora algunos ahora se preguntan: ¿Y Casado pa' cuándo? Porque aquellos que incluso han presionado para que tomase la decisión la Ministra Montón rápidamente se orientaron hacia Casado con la intención de sacarle beneficio a eso. Lo de Casado no es un doctorado, es un máster. Ese máster está siendo investigado y llevado a sede judicial. En un momento determinado, la juez o el Supremo o quien corresponda le pedirá el trabajo de fin de máster y Casado lo va a tener que entregar. Y entonces conoceremos detalles del mismo. Pero hasta ahora la jurisprudencia no ha señalado como culpables a ninguno de los que en casos parecidos al de Casado han estado en este asunto. Ello con las rectificaciones del gobierno, la última la de las bombas de Arabia Saudí, y alguna más demuestran que hay veces que uno no está ni para levantarse. Que hay gobiernos que tienen muy difícil levantar la cabeza.