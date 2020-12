Herrera: "El socio del Gobierno es un tipo que se va a sentar ante la justicia por haber formado parte de ETA"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien al recibo de la presente, damas y caballeros, es una hora muy buena para seguir haciendo cosas sobre todo si se ha levantado usted pronto. Si usted está agarrado a la almohada no vamos bien. Vamos a ver... Falta una semana para la lotería de navidad y la pandemia no nos lo va a poner fácil. Antes les simbolizaba el hecho con la imagen del virus sentado en un banco de la calle con las piernas estiradas, entrecruzadas, las manos en los bolsillos y fumándose un pitillo y diciendo: “yo no tengo prisa. Ya pasaréis por aquí”. Y cuando pasas por ahí el tío se sube a lo alto. Claro, si todos salimos más, si nos movemos más, si acudimos a los lugares a comprar, a comer, a vivir en una palabra, se trata de vivir, si viajamos más nos exponemos a pasar por delante del banco del virus.

Todos sabemos que el que se suba el virus, dentro de unas cuantos días hay más contagios, dentro de otros días más gente en el hospital y dentro de más días más gente en el tanatorio. Estamos ante el último mes, el penúltimo mes, el mes del último esfuerzo porque realmente lo que queda por delante es el último esfuerzo . Ayer hubo 389 fallecidos en 24 horas, 21.000 nuevos contagios.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Claro, ¿tiene que ver con eso el puente de la Purísima? Parece evidente. Si eso ha pasado con el puente de la Purísima y lo estamos notando una semana antes de la Lotería Nacional, ¿qué puede pasar una semana después de la Lotería Nacional, del día de Nochebuena, del día de Navidad y no digamos ya con el fin de año? Pues que a lo mejor nos encontramos en enero con una situación en la que, además de los ingresos hospitalarios, la ocupación de la UCI vuelva a ser muy preocupante, con lo cual, hay unas cuantas autonomías que están mejor que antes del puente, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Melilla, pero hay otras donde empeoran todos los parámetros, Cataluña, de forma bastante desigual según las provincias.

¿Qué hacemos con la Navidad? No queda otra que ser optimistas. Estamos de acuerdo, pero eche usted un vistazo a lo que está pasando por el mundo. Holanda ha vuelto al confinamiento de toda la actividad no esencial, Londres sube mañana al nivel tres de virulencia, Italia y Francia están como están, así que hay que poner los pies en la tierrra. Esto pasa por hacer lo que han hecho, por ejemplo, Extremadura, Madrid o la Comunidad Valenciana, es decir, que el plan de Navidad está ahí pero se puede ver modificado como decía el consejero extremeño, Vergeles.

EFE/Marcial GuillénMarcial Guillén

EL 4 DE ENERO EMPIEZA LA VACUNACIÓN EN ESPAÑA

Yo hablaba del último esfuerzo porque estamos a las puertas de la vacuna. Parece que es el 4 de enero cuando empezarían a desenfundar las jeringuillas, el 4 de enero poquito a poco, tampoco va a ser una carrera sin límite porque la cosa ha comenzado ya en el Reino Unido, en EE.UU. también, Rusia y China van a su bola con lo que tiene allí, pero nosotros el 4 de enero. Claro, de aquí al 4 de enero, si ahora mismo fuera noviembre bueno, más o menos podríamos andar confiados, pero es que justo estamos en el meollo, en la peor época del año para estas cosas.

Toda llamada a la prudencia es poca y a la esperanza también porque, miren, Elena tiene 104 años, que ya llegar a 104 años tiene una tarea, cuando nació reinaba Alfonso XIII. Bueno, pues contrae el virus y, además, desarrolla una neumonía. 104 años, virus, neumonía, eso es premio palmolive seguro. Pues en 14 días ha superado la enfermedad y ha deseado, cuando le han dado el alta,salud para todos.

El mismo virus que está sentado en el banco es capaz de tumbar a gente joven, se la he llevado por delante, todos tenemos a alguien en la cabeza y, sin embargo, no puede con una mujer de 104 años. Pues eso es lo que hay.

EFE/Owen HumphreysEFEI0023

NUEVO JUICIO A OTEGI POR RECONSTRUIR BATASUNA

Y luego, miren ustedes, hoy se habla mucho de una cosa... Evidentemente, afecta a su vida. Estas cosas tienen que ver con sus querencias, con sus quehaceres de todos los días. Luego hay otras que usted dirá “a mí en qué me afecta”. Que a Otegi, el de Bildu, el de ETA, el socio del Gobierno, ese socio en el que el Gobierno ve, según decía Ábalos, bueno, alguien que ama la Constitución y España, bueno, este tío le van a volver a juzgar por un asunto que ya le juzgaron y cuya condena cumplió. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿En qué me afecta? A usted seguramente nada. Cuando usted salgo a la calle el autobús va a llegar a la misma hora, igual más tarde o más pronto sin que tenga nada que ver con esto.

Tiene que ver con la política de pactos. A Otegui le juzgaron por reconstituir una parte de ETA, que era Batasuna, y él recurrió a Europa y el Tribunal de Estrasburgo dijo que no se le hizo un juicio justo e imparcial a Otegi. Y usted dirá: “¿por qué? ¿que era un juicio venezolano pero al revés” No, no, es que a Otegi un miembro del tribunal le preguntó en una sesión del juicio: “¿Usted condena el terrorismo de ETA?” Y el otro dijo: “No pienso responder”. Y la juez... Escúchenlo.

Pues por ese “ya lo sabía” el tribiunal de Estrasburgo, fíjense si hay garantías, que el papel de fumar que tiene es ya de un grosor prácticamente no accesible al ojo humano. Pues con ese papel de fumar se la coge y dice que el juicio no ha gozado de imparcialidad. Y entonces el Supremo ha dicho que lo repetimos. ¿Cómo que lo repetimos? Que no pueda decir este señor que no ha tenido un juicio justo.

En el caso de que se le puedan condenar no volverá a entrar en la cárcel. Si no se le condenara a lo mejor sí que podría pedir una indemnización. Bueno, en cualquier caso, la condena de cárcel está cumplida, pero la de inhabilitación no. Si Otegi pensaba que el tribuinal no era imparcial, es que entonces no ha sido justo. Total, ¿y esto a mí que me importa? ¿En qué me afecta? Bueno, es que ese va a estar otra vez evidenciado ante ese juicio para señalamiento del Gobierno, que se vea que el Gobierno en quien tiene uno de sus socios fundamentales es un tipo que va a estar sentado frente a la justicia por haber formado parte de ETA, del terrorismo, pues...

Claro, Podemos ya dice que es un boicot a la estrategia del Gobierno, que a la Justicia no le gusta que Bildu se haya involucrado en la aprobación de los Presupuestos y tal y que cual. ¿No va a ser al revés? Que es que a Podemos y al Gobierno no le gusta que la Justcia sea imparcial y vuelva a preguntar a alguien, habiendo formado parte de ETA, que es ahora el socio preferente del Gobierno, amigos... Si sale usted verá que el autobús llega a la misma hora. Ya sé que eso no tiene repercusión, pero crea que la salsa política y la salsa judicial tiene su importancia.