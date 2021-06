Herrera, sobre la ley Celaá: “Yo te apruebo, tú me votas. Ese es el plan”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es jueves 17 de junio del 2021, este jueves seguimos teniendo a media España en alerta por fuertes tormentas acompañadas de granizo en la mitad norte y parte de la mitad este peninsular. Lo demás, bueno, hay descenso de temperaturas, luego el martes, quizá el lunes martes de la semana que viene la cosa empiece a recuperarse.

Hoy ¿de qué les quiero hablar? Pues de lo que les afecta directamente a esta hora y de lo que seguramente usted habrá comprobado si ha llenado el tanque de gasolina de su carro y ha visto cómo le cuesta sensiblemente más, y de repente habrá dicho como Mari Carmen De Castro hace un momento y ¿se me ha hecho más grande el depósito de gasolina sin que yo lo sepa? No, no, es que ha subido el precio el precio de la gasolina, está al precio más alto desde hace 7 años y ayer fue el tercer día más caro de la historia para el recibo eléctrico. Pues oiga, la gasolina de 95 está 1’35 y el diésel a 1’3, haciendo lo posible porque el diésel sea más caro o sea tan caro como la gasolina, nunca había sido sí pero lo será. Si quieren algún consuelo sepan que hoy la luz va a bajar 1,7%, cómo será la cosa que hasta este Gobierno, este Gobierno la vicepresidenta de Transición Energética Teresa Ribera, defensora del ecologismo para ricos contraria a la caza y estas cosas perfectas de las que está porque los jabalíes lleguen a la Plaza de Cataluña en Barcelona, porque se paseen por la Plaza Nueva en Sevilla… pues bueno, ésta empieza a abrir la puerta si acometer la herejía de pensar, al menos, en suspender temporalmente algunos impuestos.

Bueno, ya lo veremos. Miren, sube todo, las materias primas desde el mes de marzo están muy caras, están por las nubes. Cuando se pasa una crisis económica de la dimensión que hemos vivido con una depresión súbita, repentina, la cosa no iba mal, pero claro se mete a todo el mundo en casa, se paran las empresas, depresión súbita y repentina. La misma caída aunque no sea como la misma inclinación del vector luego se reproduce al contrario en la recuperación y las recuperaciones de este tipo de crisis suelen ser vigorosas. Claro, cuando se recuperan las crisis hay una un aumento de la demanda de materias primas que necesitan las empresas para la producción, pues el acero en el caso del automóvil yo que sé cualquier otra cosa, el cobre, el litio, el níquel, cobalto… todo eso importante en la fabricación de nuevas energías, la creación de nuevas energías. Pero ese mercado no es muy elástico y la demanda aumenta a esa gran velocidad pero la oferta no lo puede hacer con la misma intensidad y cuando eso pasa pues hay desfases, claro. Eso lleva tiempo, por lo tanto los precios suben.

Yo sé que usted cobalto y níquel en su cocina no tiene, pero créame que para muchas de las materias, para muchas de las cosas que producimos las materias primas, esas materias primas son imprescindibles; ya no les hablo del cereal y de otras cosas.

SÁNCHEZ ANUNCIARÁ LA RETIRADA DE LAS MASCARILLAS CUANDO LE CONVENGA

En España, las mascarillas a lo mejor nos pasa como en Francia que teniendo más incidencia que nosotros ya han decidido retirarlas en el exterior. No tengan ninguna duda que aquí se retirarán cuando le convenga al Gobierno para dar una buena noticia, se lo apropia Sánchez aunque sean decisiones de las Comunidades Autónomas, se lo apropia Sánchez para poder con eso, con esa noticia de repente sale usted a la calle sin necesidad de ponerse un trapo en la cara para tapar alguna que otra cosa. Cuando le convenga, ya les digo. Así que analícelo, cuando llegue el momento, de pronto vamos a abandonar las mascarillas en el exterior y ¿qué quiere decir pronto? Pues, esperar al momento de poder anunciarlo él a bombo y platillo en un ‘Aló Presidente’ y así, si con eso se habla más de eso que de otras cosas ya se puede usted imaginar de qué ¿no? Los indultos y de sus consecuencias. La pandemia sigue en la buena dirección y lavacunación también sigue la buena dirección, ayer se pusieron 600.000 vacunas, estamos en el 28% de la población. Poco a poco, un punto diario, a lo mejor, un punto y medio, pues poco a poco llegaremos seguramente al final del verano a ese momento deseado en el que todo habrá cambiado, o todo empezará a cambiar, o en el que nos dirigiremos a unas Navidades más o menos parecidas a las que teníamos en otro tiempo.

CATALUÑA PLANTA AL REY

Y es conmovedor ver como algunos pretenden que nos alegremos por cualquier pequeño gestito que tenga el presidente de la Generalidad, estos exegetas de los indulto. Uy fíjate, se ha negado a hacer la foto oficial, ha plantado al Rey en la cena del Círculo pero le han convencido para coincidir con el Rey en un corrillo y le ha dirigido la palabra, ¡qué maravilla!, pero ¡cómo están cambiando las cosas en Cataluña! Pero bueno, vamos a ver qué clase de tontos os creéis que somos, qué clase de imbéciles creéis que estamos hechos, de verdad, los que asistimos estas cuestiones. Ayer hubo un plantón al Rey en una cena, en una cena en la que estaba el presidente de Corea del Sur que le interesa bastante a esta paniaguada Cataluña que estén tipos que lideran países empresariales como Corea del Sur y creyeran inversores que tienen que fiarse, claro cuando uno llega con el dinero y ve lo que hay en ese gobierno dice yo cómo voy a poner la pasta aquí, cómo voy a jugarme la pasta con estos tíos. Bueno, pues eso es lo que le interesa a Cataluña, que esté en esa cena y que esté en más sitios y no en esa reunión de sectarios anónimos maleducados y groseros a la que pertenece permanentemente.

EUROPA APRUEBA LS FONDOS PARA ESPAÑA

Ayer, una de las buenas noticias es quehemos pasado el filtro de la Comisión Europea para recibir fondos europeos, pero, claro, un aprobado con la coletilla de necesita mejorar porque la Comisión nos pide dos cosas fundamentales: que haya unidad política para implementarlo, claro te doy dinero ahora tú montas una reforma y haces unas normas, mañana viene otro gobierno y las cambia; no, páctelo con el que pueda llegar mañana o que no llegue mañana, pero háganlo ustedes que eso cree una estabilidad largo plazo y yo les pongo el dinero, eso es lo que está pidiendo Europa. Y que se aborden las reformas que se exigen y hay señores de negro que van a estar con la lupa mirando si esas reformas laborales, de pensiones, etc, etc… funciona. Esa es la parte que no cuenta, lo demás sí el triunfalismo y que van a llegar 19.000 millones, ahora de momento 9.000 iniciales con los que empezar el riego por manteo.

Está muy bien, si eso sirve para aumentar nuestra recuperación económica es decir si eso sirve para que el gobierno no estorbe la recuperación económica, las recuperaciones las realizan las empresas, los empresarios y los trabajadores no los gobiernos. Los gobiernos tienen que no estorbar, fundamentalmente, poner las cosas fáciles para que eso se haga. A ver si conseguimos que este lo haga.

LA LEY CELAÁ

Y un apunte más, es un fracaso en sí mismo, el del sistema educativo en nuestro país. La ministra Isabel Celaáse dispone a dejar que se puede pasar de curso y obtener títulos de ESO, bachillerato, etc, ect… con suspensos, que es una forma de malbaratar los títulos, de malbaratárselo además al que sí dedica esfuerzo, esfuerzo, todo el esfuerzo posible para obtener buenas calificaciones. No, las calificaciones ya… es decir, si usted ha hecho mal la ecuación lo importante es mirar si tiene madurez, resiliencia, que ahora todo es resiliente, adquisición de competencias, ect, ect. Miren, bastará con que el profesor eche un ojo a la zoquete, a la zoqueta o al zoqueto de turno y si ve que aunque suspendan gimnasia pues puede valer para ministro de Sánchez pues se le deja pasar de curso. Y oigan, en esta España nuestra, la lolailo, esta ley tiene mucho sentido, si son ministros algunas de las que son y ministros algunos de los que son que no saben hacer la O con un canuto, ¿por qué se le va a exigir más a una niña, un niño, un niñe de 13 años? Si tenemos de presidente a un doctor con una tesis plagiada que además no la hizo ni él, cómo le van decir a un alumno que no copie. Si tenemos tontos y sectarios en el Consejo de Ministros pues tiene toda la lógica que intenten que haya tontos en los colegios, que es más fácil hacerlos sectarios luego y votantes más tarde. Que ese es el plan. Yo te apruebo y tú me votas.